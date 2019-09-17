0553 313 94 23

Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Club Brugge maçı kadrosu

2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu sormaya başladı. Peki Galatasaray Club Brugge maçında kimler oynayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray puan durumu ne?

17 Eylül 2019 Salı 10:11
Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Club Brugge maçı kadrosu

2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu sormaya başladı. Peki Galatasaray Club Brugge maçında kimler oynayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray puan durumu ne?

Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maç için Belçika'ya gidecek. Saat 11.30'da Oostende kentine uçacak Galatasaray kafilesi, daha sonra kara yoluyla Brugge kentine geçerek kampa girecek.

TSİ 19.00'da teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılımı ile basın toplantısı düzenlenecek. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da yapacak.

Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 18 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile karşı karşıya gelecek. TSİ 19.55'te başlayacak maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-kırmızılıların Club Brugge maçının kamp kadrosu da açıklandı. Çenesinden ameliyat olan Belhanda kadroda yer almadı. Karın kaslarından sorun yaşayan Lemina ise kadroda.

Galatasaray Club Brugge maçında kimler oynayacak?

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Club Brugge Galatasaray maçı istatistikleri

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge'a konuk olacak sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da 279 maçta 99 galibiyet elde etti - Galatasaray, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta sadece bir kez kazanabildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 10:11
  1. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?
  2. Galatasaray Club Brugge maçı kadrosu
  3. Club Brugge Galatasaray maçı istatistikleri
  4. Club Brugge
  5. galatasaray
  6. 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları
  7. 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğitim camiasında daha da güçleniyor
    1. Eğitim camiasında daha da güçleniyor
    2. Passolig'in şampiyonu Galatasaray 1..
    3. Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ..
    4. TEKNOFEST kapılarını açtı
    5. Drone’lar petrol fiyatlarını vurdu
    6. Kurduğu partiyle hüsrana uğramıştı!..
    7. İşsizlik yine üzdü
    8. Motorinde 7 kuruşluk artış
    9. CHP’nin gölgesinden korkan eziğine..
    10. Rum böreği nasıl pişirilir dereotlu ve..
    11. Yurt içi petrol üretiminde 20 yılın..
    12. Bütçe ağustosta fazla verdi
    13. Yeniden Refah Partisi'ne Davutoğlu ve..
    14. Ciro endeksinde artış
    15. Terör örgütü YPG/PKK'den Azez'e sızma..
    16. MediaMarkt’tan yeni ödeme yöntemi
    17. “2023’te 70 milyon turist 70 milyar..
    18. ALES'e gireceklerin dikkatine!..
    19. 300 SAR’lık ek vergi kararından geri..
    20. Galatasaray'ın Brugge kadrosu..
    21. Gazi Üniversitesi OBS ders seçimi..
    22. İlk kez hakim karşısına çıktılar!..
    23. Ankara'da FETÖ’cülere ağır darbe!
    24. Adnan Oktar ilk kez hakim karşısına..
    25. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman..
    26. "Şüpheli toz" paniği! Çalışanlar..
    27. Afganistan'da ABD askeri öldü!
    28. Babasını silahla öldürmüştü! Beraat etti
    29. KKTC, o yasayı gözden geçirsin
    30. Gündemi sarsan kulis! 'Muharrremciler'..
    İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
    İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    AK Partili Başkandan Ekrem İmamoğlu'na ders niteliğinde hamle
    AK Partili Başkandan Ekrem İmamoğlu'na ders niteliğinde hamle
    Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor
    Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor