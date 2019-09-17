Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Club Brugge maçı kadrosu

2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu sormaya başladı. Peki Galatasaray Club Brugge maçında kimler oynayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray puan durumu ne?

Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maç için Belçika'ya gidecek. Saat 11.30'da Oostende kentine uçacak Galatasaray kafilesi, daha sonra kara yoluyla Brugge kentine geçerek kampa girecek.

TSİ 19.00'da teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılımı ile basın toplantısı düzenlenecek. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da yapacak.

Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 18 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile karşı karşıya gelecek. TSİ 19.55'te başlayacak maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-kırmızılıların Club Brugge maçının kamp kadrosu da açıklandı. Çenesinden ameliyat olan Belhanda kadroda yer almadı. Karın kaslarından sorun yaşayan Lemina ise kadroda.

Galatasaray Club Brugge maçında kimler oynayacak?

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Club Brugge Galatasaray maçı istatistikleri

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge'a konuk olacak sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da 279 maçta 99 galibiyet elde etti - Galatasaray, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta sadece bir kez kazanabildi.