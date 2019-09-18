Club Brugge Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Club Brugge Galatasaray maçı canlı takip…18 Eylül 2019 Çarşamba 19:55
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Belçika ekibi Club Brugge evinde Galatasaray’ı konuk etti. İşte, Club Brugge Galatasaray maçının tüm detayları…
MAÇ SONUCU:0-0
Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla iki ekip de sahadan 1’er puanla ayrılmış oldu.
Club Brugge
S. Mignolet
M. Mitrović
S. Deli
F. Ricca
Clinton Mata
H. Vanaken
R. Vormer
M. Rits
K. Diatta
D. Okereke
E. Dennis
Galatasaray
Muslera
Christian Luyindama
Marcão Teixeira
Yuto Nagatomo
J. Seri
S. Nzonzi
Mario Lemina
Ryan Babel
Sofiane Feghouli
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