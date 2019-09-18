Club Brugge Galatasaray maçı kaç kaç bitti? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Club Brugge Galatasaray maçı canlı takip…

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Belçika ekibi Club Brugge evinde Galatasaray’ı konuk etti. İşte, Club Brugge Galatasaray maçının tüm detayları… MAÇ SONUCU:0-0 Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla iki ekip de sahadan 1’er puanla ayrılmış oldu. Club Brugge S. Mignolet M. Mitrović S. Deli F. Ricca Clinton Mata H. Vanaken R. Vormer M. Rits K. Diatta D. Okereke E. Dennis Galatasaray Muslera Mariano Christian Luyindama Marcão Teixeira Yuto Nagatomo J. Seri S. Nzonzi Mario Lemina Radamel Falcao Ryan Babel Sofiane Feghouli

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