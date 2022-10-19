ÇKS’deki kadın çiftçi sayısı 290 bine yaklaştı

Sisteme en fazla kayıt Ordu’dan yapıldı. ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçilerin sayısı 2 milyon 172 bini geçti. Sistemdeki kadın çiftçilerin sayısında artış hızlandı. Söz konusu sayı 2020’de 280 bin 749 iken 2021’de 289 bin 233’e yükseldi. Bu yılın eylül ortası itibarıyla da ÇKS’deki kadın çiftçi sayısı 289 bin 244 olarak hesaplandı.

Liderlik Karadeniz'in

Sisteme kayıtlı kadın sayısında lider bölge 94 bin 114’le Karadeniz oldu. Ege’de 55 bin 868, İç Anadolu’da 45 bin 124, Marmara’da 30 bin 70, Akdeniz’de 29 bin 605, Doğu Anadolu’da 17 bin 942 ve Güneydoğu Anadolu’da 16 bin 521 kadın çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu görüldü. ÇKS’ye kayıtlı kadın sayısında ilk 10 ise Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Marmara illerinden oluştu. 23 bin 761’le Ordu başı çekti. Bu ili 18 bin 615’le Giresun, 12 bin 644’le Manisa, 11 bin 938’le Trabzon, 11 bin 521’le Denizli, 10 bin 530’la Konya, 9 bin 744’le Samsun, 8 bin 866’yla Sakarya, 8 bin 446’yla Aydın, 6 bin 805’le Ankara izledi.

10 milyarlık destek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsalın ayağa kaldırılmasında kalkınmanın önemine dikkati çekti. Kırsal kalkınmanın yolunun kadını orada tutmaktan geçtiğini vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti: “Kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık noktasında verdiğimiz destek miktarı 10 milyar lirayı buldu. 1 Ekim’den itibaren ÇKS’ye e-Devlet üzerinden kayıt imkânı getirdik. Çiftçilerimiz, ÇKS’ye başvurularını artık e-Devlet üzerinden istedikleri yerde rahatlıkla yapabiliyor. Kadın çiftçilerimizi de bu imkândan yararlanmaya davet ediyorum.”