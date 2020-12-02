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Aktüel CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten engelli vatandaşlar için 2 şarj istasyonu
Aktüel

CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten engelli vatandaşlar için 2 şarj istasyonu

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:47:00 -
CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten engelli vatandaşlar için 2 şarj istasyonu

ANTALYA (AA) - CK Enerji Akdeniz Elektrik'in Konyaaltı ilçesine kurduğu akülü sandalye şarj istasyonlarının düzenlenen törenle açıldığı bildirildi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 2016'da başlatılan "Hayatı Aydınlat Projesi" çerçevesinde, Konyaaltı Belediyesi ile yapılan protokolle Konyaaltı Kent Meydanı ve Hayat Park'a kurulan akülü sandalye şarj istasyonlarının protokol imza ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, engelli vatandaşların hayatın içinde yer almasını kolaylaştıracak projeler geliştirdiklerini belirterek akülü sandalye şarj istasyonu projesinin de bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Konyaaltı Belediyesi ile bu protokolü yaparak iki ayrı noktaya akülü sandalye şarj istasyonu kurduklarını dile getiren Değerli, "Bu sayıyı ilerleyen günlerde artırmaya devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı da Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Şarj istasyonları engelliler için özgürlük

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de çağdaş bir anlayışla, vatandaşların bütün haklardan eşit şekilde yararlanabilmesini amaçladıklarını vurgulayarak, belediye olarak engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak ve önündeki engelleri kaldıracak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Açılışta yer alan engelli Necip Önal ise akülü sandalyeler için oluşturulan şarj istasyonlarının engelli vatandaşlara özgürlük anlamına geldiğini ifade etti.

Ortalama bir akülü tekerlekli sandalyenin 20-25 kilometre yol gidebildiğini belirten Önal, zaman zaman akünün bitmesiyle evden uzakta, çaresiz kalabildiklerini sözlerine ekledi.

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