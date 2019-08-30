Cizrespor’da Kemerspor 2003 maçı hazırlıkları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig. 2. Gurupta mücadele eden Cizrespor, sahasında ilk defa yaptığı çalışma ile pazar günü oynayacağı Kemerspor 2003 maçı hazırlık çalışmalarına başladı.

Yaptığı transferlerle gurupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımlar arasında yer alan Cizrespor, Bolu’da yaptığı iki haftalık kamp çalışmalarını tamamlayarak Kemerspor 2003 maçı hazırlıklarına kendi saha ve seyircisi önünde devam etti. Teknik Direktör Fethi Çokkeser yönetiminde sahasında ilk defa top başı yaparak çalışmalara başlayan Cizrespor Fftbol takımını taraftarlar da yalnız bırakmayarak türbinlerden hem yeni transferleri hem de çalışmaları takip etti. Cizrespor Teknik Direktörü Fethi Çokkeser, ”Pazar günü ilk maçımıza çıkıyoruz ve ilk maçlar her zaman zordur. Kendi evimizde kendi seyircimiz önünde oynuyoruz onun için kazanmak zorundayız. 14 Ağustos ve 28 Ağustos tarihleri arasında yeni sezona çok kısa bir çalışma yaptık. Bir hafta yükleme bir haftada maça hazırlamaya çalışıyoruz. Transfer çalışmalarımıza hala devam ediyor. Aldığımız oyuncular karakterli ve tecrübeli oyuncular ama zamana ihtiyaçları var. İnşallah zamanı da kaybetmeden maçlardan da puanları alarak dört hafta sonra çok enerjik bir takım seyrettireceğime inanıyorum" dedi