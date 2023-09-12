Cizreli çocuklar namaza koştu

Etkinlik, kampa katılan çocukların İkindi namazı kılmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, çocuklar ezberledikleri ayet ve hadisleri okudu. İlahi sanatçısı Salih Gül ve çocukların okuduğu ilahilerle program devam etti. Platformun Şırnak Koordinatörü Kadri Özalp, “Kur’an Nesli Platformu’nun her yıl yaptığı hayat namazla güzeldir programını bu sene de Allah’a hamdolsun güzel bir şekilde tamamladık. Her yıl ağustos ve eylül aylarında 15 gün boyunca çocuklara namaz eğitimi veriliyor. Günümüz şartlarında ki ahlaki bozukluklara karşı bizim de görevimiz olan çocuklarımıza İslami terbiye vermek maksadıyla yaptığımız bu etkinlikler hayırlara vesile olur inşallah” dedi. Program, yapılan dua ile son buldu.