  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Prostatlı ihtiyar, bezli kokona! İdrarını tutamamaktan başka hiçbir ortak noktaları yok! İşte bunlar hep Halktv izlemekten, Sözcü okumaktan kaynaklanıyor

AESA radarlı savaş uçaklarını verdiler! Türkiye'ye karşı kullanacaklar

Bu anket tam bomba! Daha yeni açıklandı! Herkes ters köşe oldu

Filistin'deki askeri gruplar harekete geçti! Filistin'den son dakika görüntüleri!

CHP'de değişim isteyen Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık görevinden alındı

Yunanistan'ın uykuları kaçacak! Dünyanın peşine düştüğü Türk savaş gemilerine yeni özellik

Çin'e ait 20 savaş gemisi ada çevresinde: Tayvan Boğazı'nda sular ısınıyor

Libya'da ölü sayısı 3 bini geçti!

Binlerce kişi öldü! Çok büyük felaket! Libya'daki büyük sel sonrası herkesi şok eden ‘Türkiye' iddiası

Merkez Bankası'nın kararı sonrası Bakan Şimşek'ten flaş açıklama
Aktüel Cizreli çocuklar namaza koştu
Aktüel

Cizreli çocuklar namaza koştu

Yeniakit Publisher
2023-09-12 14:41:00 -
Cizreli çocuklar namaza koştu

Kur'an Nesli Platformu tarafından Şırnak’ta 45 ayrı noktada düzenlenen ve yüzlerce çocuğun katılarak namaz kılmayı öğrendiği kampın finali, Cizre Kalesi içi Mir Bahçesi Parkında düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

Etkinlik, kampa katılan çocukların İkindi namazı kılmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, çocuklar ezberledikleri ayet ve hadisleri okudu. İlahi sanatçısı Salih Gül ve çocukların okuduğu ilahilerle program devam etti. Platformun Şırnak Koordinatörü Kadri Özalp, “Kur’an Nesli Platformu’nun her yıl yaptığı hayat namazla güzeldir programını bu sene de Allah’a hamdolsun güzel bir şekilde tamamladık. Her yıl ağustos ve eylül aylarında 15 gün boyunca çocuklara namaz eğitimi veriliyor. Günümüz şartlarında ki ahlaki bozukluklara karşı bizim de görevimiz olan çocuklarımıza İslami terbiye vermek maksadıyla yaptığımız bu etkinlikler hayırlara vesile olur inşallah” dedi. Program, yapılan dua ile son buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23