  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cizre'de "denetim ekipleri" Kovid-19'a karşı kontrolleri artırdı
Aktüel

Cizre'de "denetim ekipleri" Kovid-19'a karşı kontrolleri artırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 12:39:41 -
Cizre'de "denetim ekipleri" Kovid-19'a karşı kontrolleri artırdı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" ve "Maske Denetim Noktaları" ile kontroller artırıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürü Akın Tan tarafından kurulan Mahalle Denetim Ekipleri, ilçede salgını önlemek için izolasyon altındaki vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını kontrol ediyor.

Oluşturulan 18 ekip, mahalleleri gezerek Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyon uygulanan bireylerin evlerinde olup olmadıklarını denetliyor.

Çat kapı adreslere giden ekipler, telefonla aradıkları izolasyondaki kişilerden evin penceresine ya da balkona çıkmalarını istiyor.

İzolasyonda bulunanlara, karantina süresi boyunca kesinlikle evden dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulunan ekipler, bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için destek merkezini aramaları gerektiğini belirtiyor.

- Maske Denetim Noktaları

Kaymakamlık tarafından salgın tedbirleri kapsamında yoğun çalışan filyasyon ekibine destek amaçlı oluşturulan denetim ekiplerinin yanı sıra ilçede Maske Denetim Noktaları da kuruldu.

Başta Orhan Doğan Caddesi olmak üzere yoğunluğun olduğu yerlerdeki Maske Denetim Noktalarında polis ve zabıta görevlileri, vatandaşları maske takmaları ve kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarıyor.

Maskesi olmayanlarla eski olanlara maske veren görevliler, bireylerin dezenfektanla ellerini temizlemelerini sağlıyor.

Görevliler, mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması ve kalabalık ortamlara girilmemesi uyarıları yapıyor.

Vatandaşlardan Harun Burun, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin güzel olduğunu belirterek, "Kaymakamlık ve emniyet güçlerini tebrik ediyoruz. Bu hizmetleri sundukları için teşekkür ediyoruz. Halk olarak biz de dikkat ediyoruz. Maske, dezenfektan dağıtılıyor." dedi.

Seher Bölüş de "Güzel bir düşünce, maskesi olanlar maskesini takıyor, olmayanlara veriliyor. Bazıları takmıyor, bu uygulama sayesinde takılır." ifadesini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi
Dünya

Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi

Etiyopya'da federal hükümetin, orduya devirmesi talimatını verdiği Tigray eyaleti yönetimi, ulusal ordunun Kuzey Komutanlığı'ndaki tüm silah..
Başkan Erdoğan 1939'u hatırlattı
Gündem

Başkan Erdoğan 1939'u hatırlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından hükümeti hedef alan CHP kanadına çok sert tepki gösterdi.
Koronavirüse yakalanmıştı! Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
Gündem

Koronavirüse yakalanmıştı! Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs tedavisinin artık evde devam edileceğini belirterek eşinin ve kızının testinin negatife..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay