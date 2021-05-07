Çizginiz hiç değişmedi ise bunlar ne? Cumhuriyet Kemalistlerle böyle alay etti

Mustafa Kemal'in arkasına sığınarak İslam'ı ve Müslümanları hedef alan, AK Parti hükümetini kötülemek için türlü iftiralar ortaya atan ve terör örgütü PKK'ya açık açık destek veren CHP'nin medyadaki tetikçisi Cumhuriyet Gazetesi, 97. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bugünkü gazete manşetinden bir kutlama haberi yayınladı.

"Adını ve gücünü Atatürk ile Laik Cumhuriyet'ten alan gazetemiz 97 yaşında" diyen gazete görünümlü provokasyon bülteni Cumhuriyet, bugüne kadar aynı yolda aynı çizgide yürüdüklerini iddia ederek akla ziyan ifadeler kullandı.

Bir yandan darbe çığırtkanlığı yapan manşetler atıp diğer yandan darbelere asla boyun eğmediklerini iddia eden sözde gazete, demokrasiyi, laikliği, hukuk devletini ve özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ileri sürdü.

Vatan için can veren şehitlerden ve ailelerinden zerre utanmadan terör örgütü PKK'nın ve onun siyasi uzantılarının sözcülüğünü ve savunuculuğunu yapan pişkin Cumhuriyet'in skandal manşetleri halen dahi hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Özgürlük ve insan hakları kisvesi altında teröristlere adeta kol kanat geren Cumhuriyet ayrıca Mustafa Kemal'in izinden de hiç ayrılmadıklarını iddia etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Tek patronu okuru olan gazetemizin 97. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Ne darbe dönemlerinde ne baskıcı iktidar yönetimlerinde boyun eğen Cumhuriyet demokrasiyi, laikliği, hukuk devletini ve özgürlükleri savunmaya devam edecek."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti hükümetini saldırmayı kendine görev ve misyon edinen solak Cumhuriyet, teröristbaşı Cemil Bayık'ın ve diğer terör sempatizanlarının sözlerini de manşetlerden vererek kokuşmuş zihniyetini her fırsatta ortaya koymuştu.

İşte medya tarihine kara bir leke olarak geçen Cumhuriyet'in o skandal haberleri:

Tarih 19 Mart 2015 Perşembe - Bayık: Erdoğan tımarhaneye bile kapatılmalıdır denilebilir

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık'ın sözlerini haberleştiren Cumhuriyet, bir teröristin ağzından Başkan Erdoğan'a hakaretleri haberleştirirken, teröristi şu ifade ile sunuyor: 'KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık'

Tarih: 3 Kasım 2015 - KCK: 1 Kasım darbedir, AKP savaşı tırmandıracak

Cumhuriyet, 1 Kasım seçimlerinde halkın iradesine başkaldıran KCK adlı terörist oluşumun açıklamasını manşetinden şöyle veriyor: 'KCK: 1 Kasım darbedir, AKP savaşı tırmandıracak'

Tarih: 28 Aralık 2015 - Cemil Bayık: İç savaş ağırlaşacak

Yine terörist Cemil Bayık'a terörist demeyen Cumhuriyet, Bayık'ın alçak ifadelerini şu şekilde duyuruyor: 'Cemil Bayık: İç savaş ağırlaşacak'

10 Temmuz 2013 - KCK'da önemli değişim

KCK adlı terörist oluşuma her fırsatta destek veren Cumhuriyet, orada yaşanan gelişmeleri de önemseyerek haberleştiriyor: 'KCK'da önemli değişim'

Tarih 3 Mart 2020 - Öcalan'a dikkat çekici aile izni

Çocuk katili Abdullah Öcalan'a da terörist diyemeyen Cumhuriyet, alçakların elebaşısından terörist ağzıyla bahsediyor: 'PKK lideri Abdullah Öcalan'

Çizgilerinin hiçbir zaman değişmediğini iddia eden Cumhuriyet'in bu rezil haberleri "Sizin çizginiz hiç değişmedi ise bunlar ne peki" dedirtti.