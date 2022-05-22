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Kadın - Aile Cız bız tarifi nasıl yapılır? Cız bız ekmek, hamur ve köfte tarifi
Kadın - Aile

Cız bız tarifi nasıl yapılır? Cız bız ekmek, hamur ve köfte tarifi

Cız Bız Köfte (Ekmek Arası) Tarifi Nasıl Yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 08:41:00 - 2022-05-22 08:48:14
Cız bız tarifi nasıl yapılır? Cız bız ekmek, hamur ve köfte tarifi

Cız bız tarifi için malzemeler

  • 3 yumurta
  • Göz kararı un (biraz hamur cıvık olacak)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 2 5 su bardağı sut

Cız bız tarifi nasıl yapılır?

Yumurta, sıvı yağ ve sütü karıştırın. Tuz ve şekeri ekleyin. Sonrada unu ekleyin ve ısınmış krep tavasına koyun. Altı üstü kızarır gibi olana kadar pişirin, afiyet olsun. Oldukça yumuşak ve lezzetli.

Cız bız köfte (ekmek arası) tarifi için malzemeler

  • 500 gram kıyma az yağlı
  • 3 yemek kaşığı ekmek kırıntısı
  • 2 orta boy rondodan geçirilmiş soğan
  • Yarım bağ ince kıyılmış maydanoz
  • 1 yumurta
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • Tuz

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Cız bız köfte (ekmek arası) tarifi nasıl yapılır?

Cızbız Köfte Tarifi, Nasıl Yapılır? - Yemek.com

Öncelikle soğanı rondodan geçirip suyunu süzülene kadar bekleyin. Üzerine kıyma maydanoz yumurta ekmek kırıntısı ve baharatları ekleyip yoğurun. Ne kadar yoğurursanız o kadar lezzetli olacaktır. İstediğiniz köfte şeklini verip buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Döküm tavayı ocağa alıp ısınmasını bekleyin bu biraz uzun sürecektir. Köfteleri arkalı önlü pişirin. Dilerseniz tavayı zeytinyağ ile fırça yardımıyla yağlayın. Yanın domates biber soğanla servis edebilirsiniz.

Cızbız hamur tarifi nasıl yapılır?

Yumurta, sıvı yağ ve sütü karıştırın. Tuz ve şekeri ekleyin. Sonrada unu ekleyin ve ısınmış krep tavasına koyun. Altı üstü kızarır gibi olana kadar pişirin, afiyet olsun.

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