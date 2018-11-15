Farklı boylarda çiviler olduğu gibi birçok çeşit çivi modelleri de vardır. Tahta, beton gibi çiviler yüzeye uygun olanlarını seçmeniz gerekir. Eğer çok kalın veya beton bir duvarınız varsa ve uygun çiviniz yoksa çekiçle duvara çiviyi çakamazsınız. Böyle durumlarda matkap, dübel kullanmanız gerekmektedir. Uygun çiviyi çekiçle çakma işleminde acemiyseniz duvar boyasına, alçı ve sıvasına zarar verirsiniz. Çakma işlemi esnasında oluşacak çatlaklar görüntüyü bozacağı için dikkat edilmesi gerekir.

İZOLEBANT VAR MI?

Hoyratça çakılan çivi duvarınızı berbat eder. Kolay çivi çakma yollarından ilki, duvara izolebant yapıştırmaktır. Çiviyi çakacağınız yere çapraz şekilde bant yapıştırın. Çaprazın ortasından çiviyi duvara çaktığınızda alçıya zarar vermemiş olacaksınız.

Özellikle büyük çivileri duvara çakmak kolay bir işlem değildir. Bu işlemi kolaylaştırmak için çivinin duvara kolay girmesi için çivinin ucunu kuru sabuna sürterek sabunlayın, ondan sonra çakma işlemine geçtiğinizde çivinin rahatlıkla duvara girdiğini göreceksiniz.

Katı sabun kullanmak istemiyorsanız aynı şekilde çiviyi bir miktar yağa batırmakta aynı işlevi görür, çiviyi kayganlaştırarak duvara kolay çakılmasını sağlar. Fakat bir miktar yağın akarak duvarda leke yapma ihtimaline karşı çakma işleminden sonra alan silinmelidir.

Kendi yaralanmalarınızı önlemek için, çivi çakarken bulaşık eldivenine benzer, çiviyi kaydırmayacak bir eldiven giymelisiniz. Çiviyi elinize vurmaktan korumak için çiviyi çakarken bir tahta mandal yardımıyla tutabilirsiniz.

Çivinin ağırlık merkezi tam ortasıdır. Herhangi kayma ve kazalara karşı ucundan veya başından tutmamalı, tam ortasından tutmaya özen göstermelisiniz.

Ayrıca duvara çivi çakarken çiviyi eğik tutmak tehlikelidir. Mutlaka dik tutulmasına özen göstermelisiniz.

GELELİM SÖKÜLMESİNE

Duvardaki çivi deliği sorunundan kurtulmak için dikkatli olmalısınız. Doğru bir şekilde yamultmadan çıkarmak önemlidir. Pens veya kerpeten kullanarak çiviyi duvardan dik bir şekilde sökmelisiniz. Kerpetenle sökecekseniz duvar ile kerpeten arasına bir mukavva koymalısınız. Bu sayede duvarı zedelenmeye karşı korumuş olursunuz.



Deliği nasıl kapatılır?

Önce çivi deliği ve deliğin etrafındaki tozları temizleyin. Islak bir süngerle temizleme işlemi yapabilirsiniz.

Saten alçı hazırlayın. Ufak bir miktar saten alçı alın. Alçı ne çok sert ne de çok sıvı olmalıdır.

Saten alçıyı spatula ile deliğe sürün ve 2-3 saat bekleyin. Sonra zımparalama işlemi yapabilirsiniz. Yuvarlak ve nazik hareketlerle zımparalayın.

Zımparalamadan sonra çivi deliği kapanmış olacaktır. Ardından tekrar duvarı temizleyin ve boyayın. Bu yöntem evet biraz uzunca..

2 dakikalık yöntem

Çivi deliğini hızlıca kapatmanın çok pratik bir yöntemi daha var. Diş macunu! Evet yanlış duymadınız; renksiz, beyaz diş macununu çivi deliğine sürün ve içini doldurun.