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Spor City, Guardiola'nın sözleşmesini uzattı
Spor

City, Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Manchester City. Teknik direktör Pep Guardiola ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 15:15:00 -
City, Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

2016 yılında Manchester City'nin başına geçen 51 yaşındaki Guardiola, İngiliz ekibiyle çıktığı 374 maçta 271 galibiyet elde ederek yüzde 72,4'lük kazanma yüzdesine ulaştı.

Guardiola, son beş Premier Lig şampiyonluğunun dördü de dahil olmak üzere Manchester City ile 11 kupa kazandı.

 

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