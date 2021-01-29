Citroen Türkiye yüzde 5,6 pazar payı hedefliyor

Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, yaptığı konuşmada, zorlu geçen yılda yakalanan başarının temelinde, hızlı değişen pazar dinamiklerine çok çabuk uyum sağlanarak buna paralel uygulanan ticari ve finansal politikalar, müşteri memnuniyetine verilen önem ve koronavirüs nedeniyle değişen iş süreçlerine uygun aksiyonların alınmasının olduğunu söyledi. 2021 yılı için öngörülerini paylaşan Alkım, “Geçtiğimiz yıl hepimiz için çok zorlu koşullarda geçti ama yakaladığımız başarı olumsuz koşullar karşısında ne kadar çabuk aksiyon alabildiğimizi gösteriyor. 2021 yılında otomotiv pazarını 700 bin adet olarak öngörüyoruz. Citroen olarak bu pazarda 39 bin 500 adet satış ile yüzde 5,6 pazar payı elde ederek yakaladığımız başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

“İstikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz”

Selen Alkım, yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirecekleri yeni Citroen C4 lansmanıyla son yıllarda yer almadıkları C-HB segmentinde önemli bir oyuncu olacaklarını belirterek, “Yılın üçüncü çeyreğinde de yeni Citroen C3 Aircross SUV modelimiz yenilenecek ve segmentinde daha iddialı bir konumda olacak. Tüm bu yeni model lansmanlarımız, güçlenen bayi teşkilatımız ve müşteri memnuniyetini odak noktamız olarak belirleyen anlayışımız sayesinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Alkım, müşteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini ve bu yıl çok daha fazla kişiyi Citroen ailesine katarak “en fazla tavsiye edilen marka” haline gelmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

C4 Nisan'da shoowroomlarda

Citroen C4 lansmanının mayıs ayında yapılacağını ancak nisan ayı başında shoowroomlarda aracı sergilemeye başlayacaklarını bildiren Alkım, “C4, satış potansiyeline inandığımız bir model. Orada da C-HB segmentinde ciddi bir rekabet olacak ama biz de hiç altta kalmayacağız. Bu segmente yeni giriyor olmamıza rağmen ciddi anlamda hedeflerimizi yukarı koyduk” dedi. Verilen bilgiye göre, Mart 2019 itibarıyla Groupe PSA Türkiye çatısı altında yeni bir ekiple faaliyete başlayan Citroen Türkiye, satışlarını artırmaya devam ediyor. Son 2 yıldır istikrarlı yükselişini devam ettiren marka, yüzde 61 büyüyen otomotiv pazarında yüzde 128 büyüme kaydetti.

Yükselişini sürdürüyor

2020 yılında 22 bin 254 adedi otomobil, 5 bin 226 adedi hafif ticari olmak üzere toplam 27 bin 480 adet satış gerçekleştiren Citroen Türkiye, pazar payını yüzde 2,5’ten yüzde 3,6’ya yükseltti. Bu sonuçlarla markalar sıralamasında da 4 basamaklık yükselişle 10’uncu sıraya yerleşen Citroen Türkiye, hızlı yükselişini sürdürüyor. Binek otomobil pazarında elde edilen 22 bin 254 adetlik satışla yüzde 152 büyüme gösteren Citroen Türkiye, pazar payını en çok artıran otomobil markası oldu. Ticari araç pazarında da satışlarını 2019’a göre yüzde 63 artıran Citroen Türkiye, markalar sıralamasında iki basamak birden yükselerek 5’inciliğe yerleşti.