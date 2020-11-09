Citroën’den cazip kampanyalar

Citroën modellerine 100 bin TL kredi veya yüzde 0 faiz oranı gibi çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün. Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor. Kasım ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 328 bin 500, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 398 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Aynca seçili modellerde geçerli 5 bin TL nakit alım indirimi ile C5 Aircross SUV bütün Citroën Yetkili Satıcılarında.