  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Citroën’den cazip kampanyalar
Otomotiv

Citroën’den cazip kampanyalar

Citroën Türkiye, Kasım ayına özel çok cazip finansman kampanyaları sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:10:00 -
Citroën’den cazip kampanyalar

Citroën modellerine 100 bin TL kredi veya yüzde 0 faiz oranı gibi çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün. Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor. Kasım ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 328 bin 500, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 398 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Aynca seçili modellerde geçerli 5 bin TL nakit alım indirimi ile C5 Aircross SUV bütün Citroën Yetkili Satıcılarında.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’a bir şok da eşinden geldi! Beyaz Saray'dan ayrılır ayrılmaz...
Gündem

Trump’a bir şok da eşinden geldi! Beyaz Saray'dan ayrılır ayrılmaz...

ABD başkanlığını Biden'e kaptıran Donald Trump'ın başı, kasım ayında beklenmedik bir şekilde istifa eden danışmanı Omarosa Manigault Newman'..
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı
Dünya

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen tatbikatın görüntülerini paylaştı...
Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı
Medya

Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı

Burası Haftasonu isimli programın sunucusu Oylum Talu, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını ve bu nedenle programlarını sunamadı..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay