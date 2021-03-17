Citroën’den bahar fırsatları

Citroën konforuna 150 bin TL’ye varan kredi veya yüzde 0 faiz fırsatları gibi çok çeşitli finansman kampanyaları ile sahip olmak mümkün. Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 303 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 150 bin TL’ye özel 30 ay yüzde 0,99 vade farkı veya 120 bin TL’ye özel 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Berlingo’ya 100 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 vade farkı veya 50 bin TL için 20 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün. Citroën C3 ise 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ve 145 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla Citroën Yetkili Satıcılarında otomobilseverleri bekliyor. Citroën C3 Aircross SUV’a 67 bin TL için 20 ay yüzde 0,79 vade farkı ile sahip olmak mümkün.