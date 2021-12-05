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Kadın - Aile Çıtır Kırpık börek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Çıtır Kırpık börek nasıl yapılır?

Bu lezzetli börek kahvaltı sofralarınızda sizlere eşlik edecek

Yeniakit Publisher
2021-12-05 16:48:00 -
Çıtır Kırpık börek nasıl yapılır?

Kırpık börek kolay nasıl yapılır? İşte size kolay tarif

Kırpık böreği tarifi için gerekli olan malzemeler

-3 adet yumurta

-1 adet hazır yufka

-yarım çay bardağı süt

-100 gram beyaz peynir

-3 yemek kaşığı sıvı yağ

-yarım demek maydanoz

-1 çay kaşığı pul biber

-damak zevkinize uygun yeteri kadar tuz

Kırpık böreği evde nasıl hazırlanır?

Kırpık böreği yapmak için ilk olarak yufkanızı geniş bir tezgahın üzerine serin ve uzun şeritler halinde kesin. Başka bir kabın içerisinde sütü, yumurtayı ve yağı iyice karıştırın. Daha sonra beyaz peyniri de ufalayarak harcın içerisine katın ve karıştırın. Dilerseniz bu noktada tarif için beyaz peynir değil de dilediğiniz farklı bir peynir çeşidini de tercih edebilirsiniz. Harcın içerisine baharatları ve tuzu da ekledikten sonra harcı son kez karıştırabilirsiniz. Eğer peyniriniz çok tuzlu ise tuz atmanıza gerek yok. Dilediğiniz damak zevkinize uygun farklı baharatları da ekleyebilirsiniz. Ardından uzun ve ince şeritler halinde kestiğiniz hazır yufka parçalarını da hazırladığınız bu harcın içerisine ekleyerek iyice karıştırın. Derin ve geniş bir tavanın içerisine az miktar sıvı yağ koyarak yağın ısınmasını bekleyin ve ardından hazırladığınız yufka parçalı harcı tavanın içerisine dökün. Tavanın üzerine bir kapak kapatın altı tamamen kızarana kadar bekleyin daha sonra diğer tarafını da çevirip yine aynı şekilde kızarana kadar bekleyin. Dilediğiniz gibi domates ve yeşillikler ile sıcak servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

 

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