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Çitçilerin sıkıntı ve talepleri

Eskişehir İlçe Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, çiftçilerin sıkıntı ve talepleri gündeme getirildi.

27 Ağustos 2019 Salı 16:32
Çitçilerin sıkıntı ve talepleri

Eskişehir İlçe Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, çiftçilerin sıkıntı ve talepleri gündeme getirildi.


Ziraat Odaları adına açıklama yapan Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı ve İl Koordinasyon Başkanı Naci Erdemli, çiftçilerin taleplerini anlattı. İlk olarak köyden şehirlere göçün önlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdemli, “Köydeki yaşamın şehirlerdekinin aynı olması, şehirlerdeki tüm hizmetlerin köylere de getirilmesi sağlanmalı, buradaki köy yaşam standardının özendirilmesi, su, elektrik, internet gibi hizmetlerin indirimli ve cazip hale getirilmesi, köyden kente göçü engelleyecektir” dedi.


Mazotta uygulanan ÖTV, KDV gibi vergilerin bir an önce tarımsal amaçlı kullanımlarda sıfırlanmasını, elektrik faturalarına yansıtılan elektrik dağıtım bedelinin, iletişim bedelinin ve TRT payının kesintilerinin kaldırılmasını isteyen Erdemli, “Elektrik fatura ödemelerinin hasat sonu, senede iki defa ödenecek şekilde hazırlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.


2019 yılı pancar alım fiyatının da bir an önce açıklanmasını isteyen Erdemli, “20 gün sonra pancar teslim edeceğiz. Pancar fiyatı hala açıklanmadı. Üreticinin ne kadar gelir elde edeceği belli değil, önümüzü göremiyoruz” şeklinde konuştu.


Erdemli ayrıca, tarımda toplulaştırma arazi birleştirme işlemlerinin de hızlandırılmasını da istedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:32
  1. odunpazarı

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