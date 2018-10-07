Çırpma telinizi böyle temizleyin!

Yumurta, kek harcı ya da sos karışımlarını homojen bir şekilde karıştırmak için kullandığımız çırpma telini temizlemek epey bir zahmet istiyor.

Çırpma telini kolay bir şekilde temizlemek için işte yapmanız gerekenler...

Çırpma telini sıcak sabunlu su dolu bir kaba koyun. Yaklaşık 5 dakika beklettikten sonra çırpma teliyle sabunlu suyu çırpmaya başlayın. Bir müddet sonra kurumuş lekelerin telden ayrıldığını göreceksiniz.