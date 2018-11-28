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Çırpındıkça batmıştı... Bataklıkta ölen kişinin kimliği belli oldu

Dün, okuyanları dehşete düşüren bir olay meydana gelmiş, Adana'da gölün su çekilmiş bölümünden karşıya geçmek isterken bataklığa batıp hayatını kaybetmişti. Ölen kişinin 7 gündür kayıp olan 79 yaşındaki Mustafa Nail Kıraç olduğu belirlendi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:34
Çırpındıkça batmıştı... Bataklıkta ölen kişinin kimliği belli oldu

Edinilen bilgiye göre olay, dün Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, balıkçılık yapan Timuçin Yıldırım, önceki gün Seyhan Baraj Gölü’ne balık avlamaya gitti. Yıldırım, gölün su çekilen yerinde balık avlamak için hazırlık yaparken bataklık içinde hareketsiz halde yatan birinin olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Kimliği belirlendi

Olay yerine gelen polis yaptığı ilk incelemede yaşlı adamın gölün su çekilmiş bölümünden karşıya geçmek isterken balçığa saplanarak çıkamadığını belirledi. Polis ölen kişinin kimliğini belirlemek için kayıp başvurularını araştırınca, 79 yaşındaki alzheimer hastası Mustafa Nail Kıraç’ın ismine ulaştı.

Polis 22 Kasım günü Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinden çıkan yaşlı adamın bir daha evine dönmediğini belirledi. Cesedin bu şahsa ait olabileceğini tahmin eden polis yakınlarına haber verdi. Otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ceset, Kıraç'ın yakınları tarafından teşhis edildi.

Toprağa verildi

Yaşlı adamın cenazesi otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:34
  1. Adana
  2. Seyhan
  3. bataklık
  4. Mustafa Nail Kıraç
  5. otopsi

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