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Ekonomi Ciro kaybı desteklerine başvuru süreleri uzatıldı
Ekonomi

Ciro kaybı desteklerine başvuru süreleri uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yiyecek-içecek hizmeti sektöründeki işletmelere yönelik sağlanan ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 21:51:00 -
Ciro kaybı desteklerine başvuru süreleri uzatıldı

Muş, Twitter paylaşımında söz konusu desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerin 31 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabileceklerini kaydetti.

Hibe niteliğinde

Muş, dünkü paylaşımında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaf gelir desteği ile kira desteklerinde süre uzatımı açıklamasına ilişkin ayrıntılara yer vermişti. “Ticaret Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre de ödenecek tutar, 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere cironun azalan tutarının yüzde 3’ü oranında hesaplanıyor. Ciro kaybı desteklerine ilişkin başvurular e-Devlet sistemi üzerinden 19 Şubat 2021 itibarıyla alınmaya başlanmıştı. Yapılan süre uzatımıyla birlikte son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak belirlenmişti. Ciro kaybı desteği ödemeleri tamamen karşılıksız ve hibe niteliğinde.

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