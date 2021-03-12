Ciro kaybı desteği ödemeleri başladı mı? Ciro kaybı destek ödemesi ne kadar?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son dakika yaptığı açıklamada, "Ciro Kaybı Desteği başvuruları devam ediyor, işletmelerimiz 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir." dedi. Bakan Pekcan Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik devreye aldığımız Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Ciro Kaybı Desteği başvuruları devam ediyor. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek/içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Hayırlı olsun."

Kimlere ciro desteği verilecek?

Kimler ciro destek başvurusunda bulunur? Söz konusu destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup buna oranla 2020 yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler faydalanabilecek. Mükellefler, söz konusu destekten, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez yararlanabiliyor. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olacak. İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak 2021 itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 yıllarındaki dönemlere ilişkin verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.