Ciro bazlı kira sistemine geçilsin

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, hükümete “Tüm AVM’lerde ciro bazlı kira sistemine geçilmesi yönünde bağlayıcı karar alınmalı. Gerekirse cirodan alınan kira oranı arttırılmalı, yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarılmalı. Cadde mağazalarında da 2021 Nisan sonuna kadar kiraların yarıya indirilmesi konusunda üyelerimize yardımcı olunmalı” çağrısı yaptı.

Stopaj ve KDV sıfırlanmalı

“2021 Nisan sonuna kadar stopaj ve KDV sıfırlanmalı” diyen Öncel, şunları kaydetti: “Sigorta prim borçlarının faizlerinin iptal edilmesinde de yarar var. Öbür taraftan perakende sektöründe bu dönemde mağaza kapatmalar gündeme geliyor. Ve üyelerimiz mağaza kapatırken ‘dükkânı erken boşaltma cezası’yla karşı karşıya kalıyor. Bu gerçeğin görülmesi ve Borçlar Kanunu’nda değişiklik yapılarak ‘çatılı iş yerinde kiracılara bir ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle cezai şart ve tazminat ödemeksizin sözleşmeyi erken feshedebilme hakkı’ tanınmasını bekliyoruz.”