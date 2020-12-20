  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ciro bazlı kira sistemine geçilsin
Ekonomi

Ciro bazlı kira sistemine geçilsin

Pandemiden ötürü sıkıntılı bir dönem geçiren perakende devleri, kira ödemelerini kolay kılacak adımlar atılması talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:34:00 -
Ciro bazlı kira sistemine geçilsin

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, hükümete “Tüm AVM’lerde ciro bazlı kira sistemine geçilmesi yönünde bağlayıcı karar alınmalı. Gerekirse cirodan alınan kira oranı arttırılmalı, yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarılmalı. Cadde mağazalarında da 2021 Nisan sonuna kadar kiraların yarıya indirilmesi konusunda üyelerimize yardımcı olunmalı” çağrısı yaptı.

Stopaj ve KDV sıfırlanmalı

“2021 Nisan sonuna kadar stopaj ve KDV sıfırlanmalı” diyen Öncel, şunları kaydetti: “Sigorta prim borçlarının faizlerinin iptal edilmesinde de yarar var. Öbür taraftan perakende sektöründe bu dönemde mağaza kapatmalar gündeme geliyor. Ve üyelerimiz mağaza kapatırken ‘dükkânı erken boşaltma cezası’yla karşı karşıya kalıyor. Bu gerçeğin görülmesi ve Borçlar Kanunu’nda değişiklik yapılarak ‘çatılı iş yerinde kiracılara bir ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle cezai şart ve tazminat ödemeksizin sözleşmeyi erken feshedebilme hakkı’ tanınmasını bekliyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'un karizma yerlerde
Dünya

Macron'un karizma yerlerde

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yüzde 60'a yakınının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ve iki..
Ebubekir Sifil'in çıkışı akıllara onları getirdi!
Gündem

Ebubekir Sifil'in çıkışı akıllara onları getirdi!

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'e yönelik sözlerinden sonra hedefe konulan İlahiyatçı Prof. Dr. Ebubekir Sifil'in çıkışı, dini değerlere hakaret e..
Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!
Gündem

Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!

Libya’da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik durumu sebebiyle bu ülkenin limanlarını ziyaret edecek Türk bayraklı gemiler için uyarı yapıldı...
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay