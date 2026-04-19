  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sır perdesi aralanacak mı? Gülistan Doku soruşturmasında son durum Biri bitiyor biri başlıyor! Erdoğan’dan peş peşe diplomasi zirveleri Enerji krizi sonrası sonunda bu da oldu! Havada Hürmüz depremi Bakan Kurum, Antalya Diplomasi Forumu’nda konuştu: 'Biz değişmezsek dünya bizi değiştirecek' Gezi zekalılara duyurulur Twerkçü Sinem Dedetaş onaylı ağaç katliamı Özel bir hastanede büyük skandal Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu! Başbakanın oğlu öldürüldü! Bakan Fidan İsrail'in alçak planını açıkladı! Kendi güvenliği bahane! Tahran’da Cuma namazında ‘Yaşasın Türkiye’ nidaları yeri göğü inletti
Cirit müsabakasında feci kaza! 1 sporcu ağır yaralı, at telef oldu
Yerel

Cirit müsabakasında feci kaza! 1 sporcu ağır yaralı, at telef oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cirit müsabakasında feci kaza! 1 sporcu ağır yaralı, at telef oldu

Uşak’ta düzenlenen atlı cirit müsabakasında yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. İki atın çarpıştığı olayda bir sporcu ağır yaralanırken, bir at telef oldu. Yaşanan kaza sonrası turnuvanın devam eden karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi.

Kaza, Kalfa Cirit Sahası’nda Uşak Belediyesi 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası kapsamında oynanan müsabaka sırasında meydana geldi. Karşılaşmanın 27’nci dakikasında 1 Eylül Atlı Spor Kulübü sporcusu V.G.’nin atı ile Son Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü sporcusu A.A.’nın atı çarpıştı.

Olay, Kalfa Cirit Sahası’nda Uşak Belediyesi 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası kapsamında oynanan müsabakanın 27’nci dakikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 Eylül Atlı Spor Kulübü sporcusu V.G.’nin atı ile Son Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü sporcusu A.A’nın (19) atı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle V.G. dengesini kaybederek kendi atının altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan V.G., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. V.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonucu V.G.’nin atının da telef oldu.
Öte yandan, Uşak Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "19.04.2026 tarihinde oynanacak olan atlı cirit müsabakaları, bugün istenmeyen bir kazadan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sporcumuz Volkan Gelmez’e acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23