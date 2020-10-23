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Aktüel Çıralı, turist ağırlamaya devam ediyor
Aktüel

Çıralı, turist ağırlamaya devam ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan Çıralı, sakin ve doğal ortamıyla özellikle Kovid-19 sürecinde en fazla tercih edilen bölgelerden biri oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:32:43 -
Çıralı, turist ağırlamaya devam ediyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı turizm bölgesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, denizi, sahili, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle tatilcilerin ilgisini çeken Çıralı, sakin ve doğal ortamıyla özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde en fazla tercih edilen bölgelerden biri oldu.

Yat turların yapıldığı bölge, caretta caretta yuvalarının koruma alanı olmasıyla da dikkati çekiyor.

Çıralı'nın yer aldığı Ulupınar Mahallesi Muhtarı Habib Altınkaya, bölgenin korunması, gelecek nesillere taşınması için önemli hizmetlerde bulunulduğunu belirtti.

Ulupınar Çıralı Koruma Kooperatifi ile imzalanan protokol kapsamında bölgede çalışan 4 personelin maaşının Kemer Belediyesince ödendiğini kaydeden Altınkaya, bu durumun örnek bir davranış olduğunu ifade etti.

Altınkaya, bölgenin temiz tutulması için de gereken özverinin sergilendiğini bildirdi.

Çıralı'da turizm işletmeciliği yapan Erdal Köylüoğlu da 1980'den bu yana turizmle ilgilendiklerini kaydetti.

Bölgenin eşsiz bir doğaya hakim olduğunu vurgulayan Köylüoğlu, altyapı sorununun da en kısa zamanda çözülmesini beklediklerini belirtti.

İşletmeci Mehmet Ütü, salgın sürecinde tedbirler konusunda gereken özeni gösterdiklerini ifade etti.

İsviçre'den Çıralı'ya tatil için gelen Nuray Celayir Allak da Çıralı'daki ortamı çok sevdiğini dile getirdi.

Bölgenin temiz sahile ve denize sahip olduğuna değinen Allak, Çıralı'yı herkese tavsiye ettiğini kaydetti.



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