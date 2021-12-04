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Kadın - Aile Cips sosu tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Cips sosu tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Acılı, baharatlı ve peynirli cipslerin yanına çok yakışan sostur.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 20:23:00 - 2021-12-04 20:26:59
Cips sosu tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

 İsteğe göre farklı baharatlar ekleyerek de zenginleştirebilirsiniz.

Cips Sosu Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 kase yoğurt
  • 2 tatlı kaşığı pul biber
  • 1-2 adet sarımsak
  • 2 tatlı kaşığı nane
  • 2 tatlı kaşığı mayonez
  • Tuz

Cips Sosu Nasıl Yapılır?

Kasenin içerisine yoğurt, pul biber ve naneyi ekleyin. Sarımsakları rendeleyin veya ince ince doğrayın. Eğer sarımsak sevmiyorsanız, sosun içerisine eklemeyebilirsiniz. Rendelenmiş sarımsak ve mayonezi de yoğurdun üzerine ekledikten sonra güzelce karıştırın. İsteğe göre kekik, toz biber ve taze nane yaprakları da ilave edebilirsiniz. Artan sosun üzerini streç film ile kapatarak buzdolabında muhafaza edebilir, 2 gün içerisinde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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