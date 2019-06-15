Çipras Türkiye'yi şikayet etti Türkiye'nin Fatih sondaj gemisini Kıbrıs açıklarına göndermesi ve bölgede doğal gaz araması, Batı'yı rahatsız etmeye devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'yi AB'ye şikayet ederek çağrı yaptı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin faaliyetlerinin ikili sorun olmadığını, bunun tüm Avrupa Birliği’ni ilgilendirmesi gerektiğini belirtti. Yunanistan, Kıbrıs, Malta, Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Malta’daki 6. Avrupa Birliği Güney Ülkeleri Zirvesi’nde, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin, bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bir bildiri okudu. Küstah tehdit Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Çipras, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliyetine son vermemesi durumunda AB’nin tedbirler inceleyip alacağını yönünde bugün gönderdiğimiz net sinyalin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Nikos Anastasiadis’e tam desteğimizi dile getirdik” ifadelerini kullandı. Çipras, “Bu, Avrupa-Türkiye sorunudur ve biz böyle bilerek hareket etmeliyiz. Konseptimizin özü, uluslararası hukuka saygı ve bunun için uluslararası hukuka saygı duymayanlar gereken sonuçlara katlanmalı” dedi.

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