Çıplaklığı eleştiren Halil Konakcı Hoca, CHP ve feministlerin hedefi oldu!

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Halil Konakcı Hoca, İslam'ın kadın-erkek ilişkisine ilişkin emirlerini anlattığı videosunda, bazı kadınların gayr-i ahlaki giyim-kuşam tarzlarını eleştirdi. Konakcı Hoca, CHP öncülüğünde başlatılan linç kampanyası ile hedef haline geldi.

İslam'ın kadın ve erkeğe yüklediği sorumluluklara değinen Konakcı Hoca, "Ayet var; erkekler kadınlardan üstündür. Hani 'kadın-erkek eşitliği' diyorlar ya bu tamamen yalan. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki; erkekler kadınlardan üstündür." dedi.

"İbadette bile eşit değiliz"

Konakcı Hoca bu sözlerinden dolayı hedef alınacağını öngörerek, "Bunu söyleyeceğim ya ben, yayınlayacağız bunu. Bak şimdi neler olacak bak. Kadınlarla erkekler ahirette eşittir. İbadette eşitiz. İbadette bile eşit değiliz. Kadına cihat farz değil, savaş farz değil. Bana farz. Canını tehlikeye atacaksın. Dinini anlatacaksın. Kadına farz değil bana farz." ifadelerini kullandı.

"Video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor?"

Sokaklardaki gayr-i ahlaki giyim-kuşamı da eleştiren Halil Konakcı Hoca şöyle devam etti:

Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin.

CHP ve feministlerden haddi aşan açıklamalar

Halil Konakcı Hoca'nın, Müslümanlara yönelik uyarılarını hedefe koyan feministler, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Konakcı için, "Görevden alınsın" şeklinde hadsizce çağrıda bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Bir an önce bu kişi hakkında hukuki işlemin ve gerekli yaptırımın yapılması gerekir." şeklinde sözleriyle, CHP'nin imam üzerinden aslında İslam'a olan kinlerini yeniden gün yüzüne çıkarttı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü de Konakcı'yı haddi aşan ifadelerle hedefe koyarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'na "Görevden alınmalı." diye seslendi.