Çıplak gezen adamı gören zabıta harekete geçti!
Bursa'da kimliği belirsiz bir erkek şahıs sokakta çıplak yürüdü. Şahsı gören zabıta harekete geçti, kovalayarak yakaladığı adamın üstünü resmi kıyafetleriyle kapatmaya çalıştı.02 Şubat 2019 Cumartesi 11:54
Bursa'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, henüz neden soyunduğu bilinmeyen bir şahıs kıyafetlerini çıkararak çıplak bir halde sokağa çıktı. Sokaklardan caddeye varıncaya kadar kıyafetsiz bir şekilde yürüyen kişiyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Üstünü kapamaya çalıştı
Şahsı sokakta çıplak gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Şüpheliyi kovalamaya başlayan belediye zabıtası, kısa sürede şahsı gözaltına alarak, resmi kıyafetleriyle şahsın üstünü kapatmaya çalıştı.
Polis merkezinde ifadesi alındı
Olay yerine gelen polis ekipleri, çıplak bir halde yürüyen kişi ve ailesini polis merkezine götürerek ifadelerine başvurdu. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Vatandaşlar inanamadı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sokak ortasında çırılçıplak yürüyen şahsın, vatandaşların arasından geçip giderken, vatandaşların gözlerine inanamayıp arkalarına dönerek tekrar baktığı ve çıplak şahsı yakalamak için arkasından koşan zabıta ekipleri görüldü.
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