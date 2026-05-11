Çip üretiminde dengeler değişiyor: Apple ve Intel’de tarihi geri dönüş

Bir zamanlar yolları tamamen ayrılan ve birbirine rakip olan teknoloji devleri, şaşırtıcı bir noktada yeniden buluştu. Apple'ın 2020 yılında kendi işlemcilerine geçerek Intel ile bağlarını koparması, sektörde devrim niteliğinde bir adım olarak hafızalara kazınmıştı. Ancak bugün gelinen noktada, iki şirket arasında buzlar eridi ve yeni bir üretim ortaklığı için ilk imzalar atıldı.

Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre, taraflar yaklaşık bir yıldır gizlilik içinde yürüttükleri görüşmeleri resmi bir çerçeveye oturtmayı başardı. Bu yeni dönem, Apple'ın kendi işlemci tasarımlarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Aksine şirket, kendi mühendisliğiyle geliştirdiği yongaları hayata geçirmek için üretim kanallarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. Yıllardır üretim yükünü büyük oranda Tayvanlı TSMC’nin omuzlarına bırakan teknoloji devi, artık Intel’in modern tesislerinden de faydalanacak. Bu stratejik hamle, Apple’ın tedarik zincirindeki tek bir kaynağa olan bağımlılığını azaltırken, lojistik riskleri de daha dengeli bir şekilde dağıtmasına imkan tanıyor.

ÇİP ÜRETİMİNDE YENİ GÜÇ DENGESİ

Küresel çapta yarı iletken ihtiyacının zirveye ulaştığı günümüzde, işlemci üretimi her zamankinden daha kritik bir hale geldi. Özellikle yapay zeka odaklı donanımların yükselişi, üretim kapasitesi üzerindeki baskıyı artırdı. Apple bu yoğunlukta üretimini güvence altına almayı planlarken, Intel tarafında ise durum bir prestij meselesine dönüştü. Kendi fabrikalarını dış dünyaya açan Intel, Apple gibi zor beğenen bir markayı müşteri listesine ekleyerek üretim kalitesini tüm dünyaya kanıtlamış oldu.

Peki, bu ortaklık son kullanıcıya nasıl yansıyacak? Sektör çevrelerinde, gelecekte piyasaya sürülecek iPhone modellerindeki bazı çiplerin veya yeni nesil Mac işlemcilerinin temel parçalarının Intel bantlarından ineceği konuşuluyor. Henüz hangi modellerin bu tesislerde üretileceği netleşmese de, Intel imzası bu kez bir mimari olarak değil, üretim gücü olarak Apple ürünlerinin kalbinde yer alacak. İki dev ismin "kazan-kazan" prensibiyle kurduğu bu bağ, teknoloji dünyasındaki rekabetin ve ortaklığın sınırlarını yeniden çizebilir.