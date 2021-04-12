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Otomotiv Çip krizi büyüyor! 2 fabrikada daha üretim duruyor
Otomotiv

Çip krizi büyüyor! 2 fabrikada daha üretim duruyor

Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi nedeniyle ABD'li General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara verecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 13:15:00 -
Çip krizi büyüyor! 2 fabrikada daha üretim duruyor

Çip krizi dünyada ve Türkiye'de git gide büyüyor. Ünlü otomotiv devleri tek tek çıkıp üretimi durdurduklarını açıklarken, bunların arasına bir yenisi daha eklendi. General Motors, çip tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle ABD'de üretimini azaltmaya devam edeceğini bildirdi. General Motor, Indiana'daki Fort Wayne ve Michigan'daki Flint montaj fabrikalarında bazı vardiyaları iptal edecek.

Birçok otomotiv devi üretime ara verdi

Çip krizi nedeniyle; General Motors, Stellantis, Honda, Toyota, Hyundai, Ford ve Suzuki gibi otomotiv devleri üretime ara vermek zorunda kaldı.Küresel çapta yaşanan kriz, Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye'den Oyak Renault, Ford Otosan ve Tofaş da kriz nedeniyle üretime ara verdi.

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