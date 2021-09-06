“Çip krizi 2022’nin ikinci çeyreğini de etkileyecek”

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, otomotiv sektöründe çip sorununun devam ettiğini belirterek, “Bu çip krizi en azından 2022’nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Muhtemelen 2022’nin ikinci çeyreğini de etkileyecek. İnşallah 2022’nin ikinci yarısından sonra çiple ilgili bir krizle sektör artık karşı karşıya kalmayacak” dedi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin rakamların açıklandığı çevrim içi toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

“Ağustos ayında tedarikte sorun yaşanmaması halinde satışların 90 bin adede ulaşabileceği” şeklinde yapılan değerlendirmelere değinen Bilaloğlu, bu tahminleri oldukça gerçekçi bulduğunu kaydetti. Araç bulunurluğu noktasındaki sıkıntının devam etmesinin beklendiğini aktaran Bilaloğlu, “Daha dün markalarımızla uzun bir konferanstaydım. Çip krizi sadece marka üzerinde bir sorun değil, sektörün sorunu biliyorsunuz. Yani o yüzden burada konuşulanları sektör adına da söyleyebilirim. Şu anki durum şunu gösteriyor; Bu çip krizi en azından 2022’nin ilk çeyreğine kadar sürecek. Muhtemelen 2022’nin ikinci çeyreğini de etkileyecek. İnşallah 2022’nin ikinci yarısından sonra çiple ilgili bir krizle sektör artık karşı karşıya kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında yıl sonu pazar tahminlerini yükseltmelerine de değinen Bilaloğlu, 825-875 bin satış rakamının pazarın gidişatıyla ilgili potansiyeli yansıttığını sözlerine ekledi.