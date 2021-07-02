‘Cinsiyetsiz toplum’ dayatmasına tepki! ‘Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist Değilim’

Hasan Eğrigöz/Ankara

Sosyolog-Yazar Hilal Kaplan, okurlarına sunduğu “Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist Değilim” başlıklı son kitabı ile Feminizm ve “Cinsiyetsiz toplum” tartışmalara açıklık getirdi. Kaplan ayrıca, İstanbul Sözleşmesi’ni ve Türkiye’nin bu sözleşmeden çıkmasının getireceği faydaları sıraladı.

Sosyolog-Yazar Hilâl Kaplan, uzun zamandır yapılması gereken bir tartışmanın kapılarını, “Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist Değilim” başlıklı son kitabı ile araladı. Söz konusu kitapta, aile değerlerinin erozyona uğramasına dair özelde muhafazakâr kesim, genelde de toplumun geniş kesimleri rahatsızlıklarını uzun süredir dağınık biçimde ifade etse de henüz derli toplu biçimde ortaya konulamayan bu konuları ilk kez ele alınıyor. “Durum ortada: ‘Modernizm’ adı altında Türk ailesinin içi boşaltılıyor. Geniş aileden çekirdek aileye geçtik, şimdi bir de tek ebeveynli aileler söz konusu. Bu ailelerin çocuklarını bekleyen zorlukları da düşünme zamanı geldi” diyen Hilâl Kaplan’ın aile konusundaki güncel tartışmaların yanı sıra sürekli olarak yarı yolda bırakılan erken evlilik mağdurlarının yaşadığı sorunlara da yer verdiği kitabın en dikkat çeken konularından biri ise İstanbul Sözleşmesi ve Türkiye’nin bu sözleşmeden çıkmasının getireceği faydalar.

İŞTE HİLAL KAPLAN’IN YENİ KİTABININ ALT BAŞLIKLARI!

>Aile bir ihtiyaç mıdır?

> Ataerkillik, feminizm ve aile tartışmaları nereye gidiyor?

> “Feminist Müslüman” neden olmaz?

> Süresiz nafakaya sınır konacak mı?

> Nedir bu istanbul Sözleşmesi?

> Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çekilince, kadınlar korumasız mı kaldı?

> “Kadın” var mıdır?

> Seküler devletler, eşcinsel harekete teslim olmalı mı?