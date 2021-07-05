Cinsiyetsiz kitaplarla LGBT eğitimi! CHP'den çocuklara sapkın eğitim

Çocuklara yönelik olarak kurulan LGBT tuzakları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Milat Gazetesi’nin ortaya çıkardığı AB tarafından fonlanan başta Tarlabaşı Toplum Merkezi olmak üzere bazı STK ve derneklerin Suriyeli çocukları LGBT yapmaya çalıştıkları ifşa oldu. Çocuklara LGBTİ sapkınlığı empoze eden bu STK’lara siyasi destek ise CHP’den geliyor. Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde Suriyeli, Türk ve Roman çocuklara eşcinsellik ve PKK empoze eden Ceren Suntekin’in CHP Şişli Belediyesi’nde çalıştığının ortaya çıkmasının ardından büyük bir skandal da CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bastırdığı kitaplarla çocuk atölyelerinde çocuklara cinsiyetsizlik eğitimi veriyor.

CHP’nin geçmişinde de LGBT var

Toplumun değerlerine ters oluşumlara destek vermeyi kendine görev edinen CHP’de skandallar bitmek bilmiyor. Kendi içinde yaşanan tecavüz ve taciz olaylarını görmezden gelen CHP’nin belediyelerinde kurulan LGBT konseylerinde ‘LGBT çocuklar vardır’ broşür ve etkinliklerinin rezaleti toplumda büyük tepki toplarken, LGBT’nin sözde onur yürüyüşü ise başta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere birçok CHP’li isim ve CHP’li belediye tarafından kutlanmaya devam ediyor. Fakat Müslüman Türk milletiyle bağdaşmayan CHP sapkınlığının bununla sınırlı değil.

Çocuklara CHP eliyle sapkın eğitim

Daha önce elinde LGBT bayrağıyla poz veren Tunç Soyer’in başkan olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimde de LGBT rezaleti ortaya çıktı. Yaşları küçük çocuklara cinsiyetsiz kitaplık hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphane şartlarında ‘Kahramanın cinsiyet çeşitliliğine yer vermek, çocuk edebiyatında kız ve oğlan çocuklar için hazırlanan cinsiyet ayrımcılığını pekiştiren ve kız çocuklar için prenses olmayı öğütleyen tek tip kitaplardan uzak durmak’ maddeleri yer alıyor. KAOS GL’nin çocuklar için önerdiği tüm LGBT kitaplar İzmir Büyükşehir çocuk birimleri tarafından öneriliyor, kütüphanelere ekleniyor.

Açık açık LGBT propagandası

LGBT’nin ‘Kızlar ve oğlanlar istediği gibi olsun diye’ sloganıyla üzerinde turuncu kız kıyafeti olan erkek çocuğu görselli kitapla birlikte LGBT’nin argümanı ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ni empoze eden eşcinsel kitapları bünyesinde toplayan ve ebeveynlere tavsiye eden İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kadar da olmaz dedirtti. Belediyelerin kurduğu masalevlerinde kaç çocuğun bu sapkın kitaplarla zehirlendiği ise meçhul. ‘Cinsiyetçi olmayan bir kitaplık için 12 çocuk kitabı’ görseli hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk biriminde 3 yaş ve üstü tüm çocuklara uygun olarak lanse ediliyor. Sassa Buregren’in Küçük Feminist’in Kitabı’nı küçük dimağlara ne maksatla yerleştirmeye çalıştığı belli olmayan birimin kitap sloganı ise; ‘Bu kitaplar sayesinde farklı prensesleri ve prensleri tanırken gerçek hayat hikayelerinin sizlere ne denli rehber olacağını fark edecek ve yeni bir bakış açısı kazanacaksınız’ şeklinde.

Sapkın nesil için organize oldular

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin övdüğü ve eşcinsel bir çocuk olan Moris’in hikayesinin anlatıldığı “Morris Micklewhite ve Turuncu Elbise” adlı sapkın kitabın CHP’li İBB’ye bağlı İstanbul Kitapçısı’nda da satıldığı ortaya çıktı.

Kitap, ABD Kütüphaneler Birliği’nin Gökkuşağı Listesi’nde yer alıyor ve çocuklarda eşcinselliği normalize ediyor.

Kaynak: Milat