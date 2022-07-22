“Cinsiyetinin ne olduğu bile belli değil” Ece Erken hakkında şok gelişme

Kariyerine radyocu olarak başlayan, sonrasında oyunculuk ve sunuculuk yapan Ece Erken, geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani ölümüyle sarsılmıştı. Bir türlü mutluluğu yakalayamayan Erken, 2 yıl önce edepsiz sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile ilgili sözler sarf etmişti. Sunucuya mahkemeden kötü haber geldi. Erken'in "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Ece Erken, 3 Şubat 2020'de bir televizyon kanalının sabah yayınlanan programında Durmaz için "Adam, adam da demeyeyim", 27 Şubat 2020'de ise "İnanın cinsiyetini bilmiyorum. Makyaj yapan bir erkek. Cinsiyetin ne olduğu belirsiz" demişti. Erken'in aynı zamanda Instagram hesabından 26 Şubat 2020'de Durmaz'a hakaret içerikli sözler sarf ettiği ileri sürülmüştü.

İfadesi alınan Ece Erken'in savunmasında hakaret kastı taşımadığını, o dönem Durmaz'ın uçak tuvaletinde uygunsuz video çekip yayınladığı için tepkisini dile getirdiğini, yapılan hareketlerin Türk örf ve âdetleriyle uyuşmadığı için şahsi fikrini söylediği, eleştiri hakkını kullandığı, tepkisinin şahsa değil harekete olduğunu belirterek suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edilen iddianamede, Ece Erken'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Dosya, şikayet dilekçesinde suçu öğrendiği yerin Bakırköy olması gerekçesiyle Bakırköy Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine yetkisizlik kararıyla gönderildi.

Öte yandan savcılık, Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkındaki "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmaya ise takipsizlik kararı verdi.