'Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul' da nereden çıktı sayın bakan?

Akşam'da yer alan “Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Geliyor” başlıklı yazıya tepki gösteren Gazeteci Yazar Serdar Arseven, "Milli Eğitim’in halledilmesi gereken bir ton meselesi varken… Sayın Cumhurbaşkanı, sürekli olarak “Eğitim ve Kültür alanlarındaki eksikliklere” dikkat çekiyorken… 28 Şubat darbecilerinin “katsayı zulmü”ne son verildiği halde, “meslek eğitimi” (bile) arzu edilen noktanın çok uzağındayken… Evlatlarımız, nice yıllarını geçirdikleri okullarından “Yes-NO, kontinyus tens!” seviyesindeki “İngilizce”yle mezun olabiliyorken… Dahası… Eğitim’in ne kadar “Milli” olduğu üzerinde nice tartışma devam ediyorken… Bu “Okullarda Cinsiyet Eşitliği” meselesi de nereden çıktı?..Neler oluyor?.. " diye sordu.

İşte o yazı:

Akşam Gazetesi’ndeki başlık dikkat çekici:

“Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Geliyor”

Hadi bakalım…

Ne anladınız bu işten?..

Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul…

Ne demek bu?..

Okuyoruz:

“ Akşam’a özel değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları kaydetti.”

Evet..

Sayın Bakan “özel” değerlendirmelerde bulunmuş, “Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Okul” meselesine dair.

Demiş ki haberdeki ifadelere göre:

“Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etkinlik Kitabı Hazırlandı. Kitap kapsamında, 9. ve 10. Sınıf seviyesinde derslerde ünitelere uygun etkinlikler yaptık. Uzmanlar tarafından hazırlanan taslak etkinliklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla branş ve rehberlik öğretmenlerin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde Taslak Değerlendirme ve İyi Uygulama Örnekleri Raporu Hazırlandı ve Revize süreci başlatıldı.”

Haberde, Sayın Milli Eğitim Bakanı’nın bunları söylediği ifade ediliyor.

“Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Geliyor” başlığı altındaki ifade de aynen şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Okul” eylem planı hazırladı. Bakan Ziya Selçuk, 162 Okulu kapsayan plânı AKŞAM’a anlattı.”

(Gazete’nin 29/12/2018 Tarihli ve Yelda Gökdağ imzalı haberinden.)

Milli Eğitim’in halledilmesi gereken bir ton meselesi varken…

Sayın Cumhurbaşkanı, sürekli olarak “Eğitim ve Kültür alanlarındaki eksikliklere” dikkat çekiyorken…

28 Şubat darbecilerinin “katsayı zulmü”ne son verildiği halde, “meslek eğitimi” (bile) arzu edilen noktanın çok uzağındayken…

Evlatlarımız, nice yıllarını geçirdikleri okullarından “Yes-NO, kontinyus tens!” seviyesindeki “İngilizce”yle mezun olabiliyorken…

Dahası…

Eğitim’in ne kadar “Milli” olduğu üzerinde nice tartışma devam ediyorken…

Bu “Okullarda Cinsiyet Eşitliği” meselesi de nereden çıktı?..

Neler oluyor?..

BAKANLIK’TAN BİLGİ NOTU

Kıymetli okuyucularımın bildikleri üzere, son vakitlerde sık sık FemiFaşist örgütlerin “Aile Bakanı”nı yönlendirmeye matuf faaliyetlerine dikkat çekmekteyiz…

Toplumsal Huzura ve Aile Yapımıza “dinamit” hükmündeki “Süresiz Nafaka” uygulamasına ve Aile Bakanı’nın bazı yaklaşımlarına dair uyarılarımızı dile getirmekte, bu konudaki uzman görüşlerini dikkatlere arz etmekteyiz.

Bu süreçte…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikalarına dair “Yerli ve Milli Uyarılar”ın dozunun da gittikçe arttığı yüksek malûmlarınızdır.…

Böyle bir ortamda…

“162 Okulu kapsayan Cinsiyet Eşitliği” çalışması gelince gündemimize…

Bakanlık’taki kapsamlı “Bilgi Notu”na bakmak gerekti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler/UNICEF işbirliğinden söz ediliyor orada.

Malûm;

“Dünya Beşten Büyük” ama BM “Beşli Çete”nin emrinde!..

Ve orayla işbirliğiyle gerçekleştirildiği belirtilen “EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR” başlıklı “Bilgi Notunda” (özetle) şunlar denmekte:

“(…) Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yaklaşımın yaygınlaştırılması amacıyla 2014-2016 yılları arasında (…) ‘Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)’ yürütülmüştür. ETCEP kapsamında elde edilen çıktıların yaygınlaştırılması ve konuya ilişkin diğer ihtiyaçların karşılanmasını teminen Genel Müdürlüğümüz ile UNICEF iş birliğinde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının Yaygınlaştırılması’ çalışması yürütülmektedir.”

Evet…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine “DUYARLI” okul standartları…

BM/UNICEF ile işbirliği…

Çayımızdan bir yudum çektikten sonra…

Buradan devam edelim:

“(…) UNICEF iş birliğinde 2018-2019 İki Yıllık Çalışma Planı doğrultusunda (…) ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının Yaygınlaştırılması’ çalışması ile 81 ilde Genel Müdürlüğümüze bağlı 162 pilot okulda;

(…) ‘Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etkinlik Kitabı’ hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak Etkinlik Kitabı’nda 9. sınıf seviyesinde (…) toplumsal ‘cinsiyet eşitliğine duyarlı etkinlikler’ yer almaktadır. Pilot olarak belirlenen 162 okulun okul yöneticisi, rehberlik ve bir branş öğretmeni olmak üzere toplam 468 kişiye Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hizmetiçi Eğitimi verilmiştir. (…) Pilot okulların toplumsal “cinsiyet eşitliği mevcut durum analizi” yapılmış ve (…) cinsiyet eşitliğine duyarlı okul standartlarını sağlamaya yönelik okul eylem planları hazırlanmıştır.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları uygulamaları” kapsamında (…) 12 ilde 24 pilot okula izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

(…) Taslak Değerlendirme ve İyi Uygulama Örnekleri Raporu hazırlanmıştır. Söz konusu rapor, Bakanlığımız değerlendirmeleri doğrultusunda revize edilmektedir.

(…) Her pilot okuldan ikişer kişi olmak üzere toplam 324 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda ayrıca 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında pilot okulların çalışma kapsamında gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin bilgi verilmiştir. Hâlihazırda, çalışma kapsamında 81 ilde 162 pilot okulda mevcut durum analizlerinin gerçekleştirilmesi ve bu doğrultuda okul eylem planlarının hazırlanması süreci devam etmektedir.”

Evet, “Milli Eğitim” kaynaklı “Bilgi Notu”nun “özet”ini sizlerle paylaştık…

“Cinsiyet Eşitliği Projesi” 2014 yılında başlamış…

BM/UNICEF ile işbirliği ile gerçekleştirilen “EĞÎTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ” 2016’da tamamlanmış…

Pilot çalışmalar yapılıyormuş…

Bu yıl itibarı ile “pilot çalışmalara” son verilecekmiş…

Evet…

Eğitimde Cinsiyet Eşitliği’nin geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar…

Burada birkez daha soralım:

Birleşmiş Milletler’in derdi ne?..

Okullardaki “Cinsiyet Eşitliği” uygulamalarıyla nereye varacağız?..

Bunları düşünürken…

Bu işlere çok kafa yoran bir eğitimci…

“Hatırlarsanız, geçtiğimiz aylarda bir üniversitede, ‘Bay-Bayan Ortak Tuvalet Rezaleti’ yaşanmıştı!” demez mi!..

Haydaaa…

Ben, “Ne alâkası var kardeşim” bakışlarıyla karşılık verdim söylenenlere…

O, aldırmadan devam etti:

“Büyük projeye dikkat!.. Bu BM’ye hiç güven olmaz, bizimkiler mutlaka iyi niyetlidir ama bu BM’nin işlerini çok yakından takip etmek gerek! Türkiye’deki ‘gezi bileşenleri’ , AB politikaları çerçevesinde ‘Eşcinsel Evliliklerine’ geçit verilmesini telkin ediyorlar.

Aile yapımız gittikçe artan tempoda hedef alınıyor, erkeklerimizin babalık, bilhassa da kadınlarımız annelik ‘rolleri’ gittikçe daha fazla sorgulanıyor…

FEMİFAŞİST yönlendirmelerle, toplumsal huzur bozuluyor.”

Bunları söyledikten sonra…

Milli Eğitim Yetkililerine…

Bu “BM, AB işlerinden vazgeçmelerini”…

Ve…

“Medeniyetimizin” kaynak kodlarına sıkı sıkıya yapışmalarını tavsiye etti, “Yerli ve Milli” Eğitimci…

*

Efendim…

Biz bu yazıyı hazırlarken..

Bakanlıktan gelen,

“BM projesine devam edilmeyecektir!” şeklindeki “şifahi” açıklama hoş ama, yine de izleyelim biz.

BM’nin ne yapacağı belli olmadığından, boş bırakmaya gelmez!..