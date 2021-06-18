Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren şahsın sonu kötü oldu!

İstanbul Kadıköy'de özel bir hastanede sözde cinsiyet değiştirme ameliyatı olan B.Y. (28), ameliyat sonrası fenalaştı ve yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Süreç, baba Z.Y.'nin Anadolu Adliyesi'ne başvurusuyla başladı. İddiaya göre; "Özensiz ve tıp kurallarına aykırı davranış" tespit edildi. Ameliyat eden doktor H.Ö., kendini yasal sorumluluktan kurtarmak için B.Y.'ye el yazısıyla bir belge doldurttu.

Rezil süreç sonunda biri mezara girdi, diğerleri mahkemelik oldu

Denizli'de cinsiyet değişikliği için asliye hukuk mahkemesinde dava açtığı belirlenen B.Y.'nin sonrasında davayı takipsiz bıraktığından davanın açılmamasına karar verildiği ancak buna rağmen doktor H.Ö.'nün mahkeme kararını görmeden operasyon gerçekleştirdiği belirlendi. Doktor H.Ö. ile birlikte bir anestezi uzmanı doktor, 4 hemşire ve bir anestezi teknikeri hakkında "Taksirle ölüme neden olmak"tan 6 yıla kadar hapis istendi.