Cinsel taciz skandalı! Seküler mahalle sakini Yeşim Salkım’dan iğrenç itiraf

Seküler yaşam tarzı, en çok seküler mahallede yaşayanlara acı çektiriyor. Başta alkolden kaynaklanan rezillikler olmak üzere birçok mide bulandırıcı fiilin her gün vuku bulduğu seküler mahallede, şimdi de cinsel saldırı itirafı gündem oldu.

Oyuncu Yeşim Salkım, 16 yaşındayken başından geçen mide bulandırıcı olayı anlattı.

Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının, “Başınıza şiddet, taciz gibi olaylar geldi mi” sorusuna cevap veren Salkım, şunları söyledi:

“Öncelikle 33 yıldır bu mesleği yapıyorum. İyi bir ailede yetiştim. Öğretmen bir baba, asker bir dede. Ben her konuda şiddete uğramış bir kadınım. Gerek sözel, gerek cinsel. Bunu kitabımda herkes yakında nisanda inşallah okuyacak ama şu kadarını söylemek istiyorum ki ilk kez açıklayacağım bir şey bu. 16 yaşındayken ben de her genç kızın yaşamak istemediği ve hayallerinin olduğu bir çağda çok acı bir tecrübeyle karşılaştım. Kadınlarımızın, genç kızlarımızın ülkemizdeki eğitimin değişmesi gerektiğini savunuyorum. Kadın susunca onun çocuğu da susuyor ve susmaya mahkum kalıyoruz. Kadın değişirse çocuk değişir, çocuk değişirse dünya değişir. Ben susmadım ailemle paylaştım, annemle paylaştım. Başınıza ne gelirse gelsin erkek kadın, çoluk çocuk fark etmiyor. Sizin bedeniniz sizin kararınız. Dolayısıyla lütfen gidin ve bir yerlerde ses olun, ses çıkartın.”