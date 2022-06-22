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Yerel Cinnet geçiren baba karısını ve 2 çocuğunu öldürdü!
Yerel

Cinnet geçiren baba karısını ve 2 çocuğunu öldürdü!

Zonguldak'ta kan donduran olay! Zonguldak’ta meydana gelen olayda cinnet getiren baba, karısını ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra kendini de silahla vurarak intihar etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 23:43:00 - 2022-06-23 00:25:40
Cinnet geçiren baba karısını ve 2 çocuğunu öldürdü!

Alınan bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesinde meydana gelen olayda Seyfullah U. (41) isimli şahıs aynı evde imam nikahlı eşi Y.Ö (35) ile Nazlı E.Ö. (3) isimli kız çocuğunu tartışmanın ardından silahla öldürdü. Olayın ardından şahıs elindeki silah ile kendisine de ateş ederek intihar etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede 3 kişinin öldüğü tespit edildi.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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