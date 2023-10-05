Çinlilerin Avrupa macerası! Avrupa Birliği duyurusu: Çinli araçlara karşı resmi soruşturma başlattı!Kara listeye eklediler!

Otomobil sektörü son yıllarda büyük bir hızla değişiyor, bu değişimin merkezinde de tamamen elektrikli otomobiller yer alıyor. Elektrikli otomobiller standart modellere oranla çok daha az parçaya sahip olduklarından köklü geçmişe sahip olmayan yeni nesil firmalar tarafından rahat şekilde üretilebiliyor. Bu sayede şu an elektrikli otomobil pazarında inanılmaz bir Çinli model patlaması yaşanıyor, bu modeller son dönemde Avrupa’da büyük ses getiriyor. Bu durumdan hoşlanmayan Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, geçtiğimiz ay sonunda Brüksel’in Avrupa pazarını bozduğu gerekçesiyle Çin üretimi elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı bir soruşturma başlatacağını duyurmuştu. Von der Leyen bu konuda, “Küresel pazarlar artık daha ucuz Çin elektrikli otomobilleriyle dolup taşıyor ve bunların fiyatları büyük devlet sübvansiyonlarıyla yapay olarak düşük tutuluyor. Bu durum pazarımızı bozuyor” demişti. Bugün artık resmi olarak inceleme altına alınan süreçten, Avrupa’daki Çinli araçlar / üreticiler özelinde önemli kararlar çıkabilir. Çinli üreticiler bu konuda Çin’deki elektrikli araç pazarının son derece rekabetçi olduğunu ve sübvansiyonlarla korunmadığını vurguluyor. Dikkat çeken soruşturmanın 13 ay içinde sonuçlandırılması planlanıyor, sonuçta Çinli araçlara yönelik genel bir ekstra verginin gelebileceği aktarılıyor. Ekstra vergiyi şimdiden uygulayan bazı Avrupa ülkeleri bulunuyor.

Bu konularda geçtiğimiz ay konuşan Volkswagen CEO’su “Oliver Blume” ise en azından Avrupa özelinde bu yeni markalardan korkmuyor, Volkswagen’in Çinli elektrikli araç üreticileri tarafından tehdit edilmediğini söylüyordu. Blume, yeni doğan araçların sıkı Avrupa kurallarına uygun hale getirilme çalışmaları ve yeni markaların Avrupa’da bir satış ağı kurma yatırımları üzerinden oluşan ciddi maliyetler nedeniyle, Çinli araçların Avrupa’da devasa bir fiyat avantajına sahip olmadığını belirtiyor. Çinli araçların Avrupa’ya geldiklerinde Çin’deki fiyatlarını ikiye katladığını belirten Oliver Blume, “Araç yapmayı biliyorsunuz ve oturmuş bir kalite seviyemiz var. Aynı zamanda bir marka mirasına da sahibiz. Yeni gelen şirketler buna sahip değil. Dolayısıyla kendimizi iyi bir konumda görüyoruz.” diyor. “Çinliler son yıllarda otomobil üretmeyi öğrendiler.” açıklamasını da yapan CEO ayrıca, “Rekabet her zaman iyi bir şeydir. Bizi daha iyi olmaya zorlar.” da diyor. Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard ise verdiği bir röportaj kapsamında Asya’nın süper gücünün sıfır emisyonlu otomobiller için batarya yapımında kullanılan temel hammaddelere hakim olması nedeniyle Avrupa’nın büyüyen elektrikli araç (EV) sektörü üzerinde bir Çin fırtınasının yaklaşmakta olduğunu söylemişti. Bu konuda geçtiğimiz aylarda Stellantis’in CEO’su Carlos Tavares de önemli bazı açıklamalarda bulunmuştu. Tavares, Avrupa’daki politikacıların “Stellantis, BMW ve Volkswagen” gibi firmalara yardımcı olmak için harekete geçmemesi halinde Avrupalı firmaların Çinli rakipleriyle korkunç bir savaşa gireceğini belirtmişti. A