Çinlilerin aldığı altın miktarı belli oldu

Çin’de yılın ilk üç çeyreğinde altın üretimi ve tüketiminde artış kaydedildi. Çin Altın Derneği tarafından açıklanan son verilere göre, ocak-eylül döneminde ülkedeki altın üretimi, yıllık bazda yüzde 0,47 artışla 271 bin 248 tona ulaşırken, altın tüketimi yıllık olarak yüzde 7,32 artarak 835 bin tonu buldu.

Veriler ayrıca yılın ilk 9 ayında Shanghai Altın Borsası’nda tüm altın çeşitlerinin toplam işlem hacminin yıllık 3,08 artışla 31 bin 500 ton olduğunu gösteriyor. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası’ndaki tüm altın çeşitlerinin toplam işlem hacmi, yıllık 40,55 artarak, 92 bin 200 ton olarak gerçekleşti.