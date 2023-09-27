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Aktüel Çinliler kaynar su içiyor! Şok üstüne şok: Herkes Çin'i bu konuda ilginç buldu ama onlar için hazine! İşte nedeni
Aktüel

Çinliler kaynar su içiyor! Şok üstüne şok: Herkes Çin'i bu konuda ilginç buldu ama onlar için hazine! İşte nedeni

Yeniakit Publisher
2023-09-27 18:00:00 - 2023-09-27 18:01:58
Çinliler kaynar su içiyor! Şok üstüne şok: Herkes Çin'i bu konuda ilginç buldu ama onlar için hazine! İşte nedeni

Çin Tıbbı'nda soğuk veya buzlu içeceklerin tüketilmesi sıkça kullanılan bir yöntem...Çin'in su uygulaması raporlara yansıdı. Çinlilerin Kaynar suyla ile uygulama yapıldığı merak edildi! Çinliler susayınca neden kaynar su içiyor?

Geleneksel Çin Tıbbı'nda soğuk veya buzlu içeceklerin tüketilmesinin vücudun iç ısı dengesini bozabileceğine ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğine inanılıyor.

Çin'i ilginç bulananlar işte cevap;

Sıcak suyun ise sindirime yardımcı olduğu, dolaşımı desteklediği ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olduğu düşünülüyor.

Yani sıcak su vücudun iç sıcaklığını düşürüyor, dengeye ve bununla birlikte kişiyi sağlığına kavuşturuyor.

Ayrıca tarih boyunca temiz ve güvenli içme suyuna erişim çok da kolay olmadığından tüketmeden önce suyu kaynatmak, hastalıklara neden olabilecek zararlı mikroorganizmaları yok etmenin bir yoluydu.
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Son olarak sıcak su, soğuk suya kıyasla vücut tarafından daha hızlı emildiği için sıcak su içmenin nemli kalmanın daha etkili bir yolu olduğuna da inanılıyor.

Böylece sıcak su alışkanlığı birçok sebepten ötürü hala sağlık ve esenliğin bir parçası olarak devam ediyor.

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