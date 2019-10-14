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Çinli yolculardan alışveriş çılgınlığı! İstanbul Havalimanı’nı silip süpürdüler

Unifree CEO’su Ali Şenher, normal günlerde 600 olan Çinli müşteri sayısının ‘Golden Week’le bin 60’a yükseldiğini açıkladı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:56
Çinli yolculardan alışveriş çılgınlığı! İstanbul Havalimanı’nı silip süpürdüler

Türkiye’nin en büyük duty free işletmecisi Unifree, İstanbul Havalimanı’nda 27 Eylül’de başlayan ve 10 Ekim’de sona eren ‘Golden Week’ alışveriş etkinliği çerçevesinde rekor sayıda Çinli yolcuya hizmet verdi. Etkinliğin oluşturduğu ivmeyle mağazalardan alışveriş yapan müşteri sayısı da 110 bini geçti. Unifree CEO’su Ali Şenher, normal günlerde 600 olan Çinli müşteri sayısını ‘Golden Week’le bin 60’a yükselttiklerini aktardı.

Çinli yolcuların kişi başı harcamalarda yüzde 8 olan paylarını yüzde 11’e çıkardığına dikkat çeken Şenher, “Bu sayede İstanbul Havalimanı’ndaki en yüksek ciromuzu elde ettik” dedi. Şenher, ayrıca “27 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında alışveriş yapan toplam Çinli yolcu sayısı 5 bin 400’ü geçerken, haftalık cironun ortalama yüzde 74 üzerine çıkıldı” bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:56
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  2. Unifree
  3. İstanbul Havalimanı
  4. Golden Week
  5. Unifree CEO’su Ali Şenher
  6. Çinli yolcular

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