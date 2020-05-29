Çinli üst düzey bir generalden Tayvan'a taarruz söylemi

Çin Merkez Askeri Komisyonu Müşterek Kurmay Dairesi Başkanlığı'nın başındaki kişi olan General Li Zuocheng, Ayrılma-Karşıtı-Yasası'na atıfta bulunarak askeri seçeneceğin masada olduğunu bildirdi.

Çin'de 2005 yılında Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısında, Tayvan’ın bağımsızlığına karşı gündeme alınan yasa tasarısı oybirliğiyle kabul edilmişti.

Söz konusu yasa, resmi olarak bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan’a karşı askeri güç kullanılmasını öngörüyor.

Li, "Barışçıl birleşme imkanı ortadan kalkarsa, Halk Kurtuluş Ordusu olarak, Tayvan halkı da dahil tüm ulusla birlikte bölücü entrikaları ve eylemleri kararlı şekilde dağıtmak için gerekli tüm adımları atacağız." dedi.

Ayrıca Reuters'ın haberine göre General Li Zuocheng, "Tayvan Boğazı'ndaki durumu dengelemek ve kontrol etmek için gerekli tüm önlemleri alma seçeneğini saklı tutuyor ve kuvvet kullanımı olmayacağına yönelik söz de vermiyoruz." ifadelerini de kullandı.

Li, 1979'da Çin’in Vietnam işgalinde görev alan ve savaş tecrübesi olan birkaç kıdemli subayından biri.

Pekin, Tayvan Adası'nı ülkenin vazgeçilmez veya devredilmez bir parçası olarak gördüğünü belirtiyor.

Ayrıca ada, Çin'in en hassas bölgesel sorunu olarak kabul ediliyor.

Tayvan ise, 'otokratik' Pekin tarafından yönetilmeyi ve Çin'in yüksek derecede özerkliğe sahip "tek ülke, iki sistem" modeli önerisini de şiddetle reddediyor.