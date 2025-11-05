Çinli taykonotlar, uzay istasyonuna kurulan fırınla uzayda ızgara et ve tavuk pişirdi

Çin'in uzay programı, taykonotların yörüngedeki yaşam standartlarını yükseltecek yeni bir teknolojiyle gündeme geldi. Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan taykonotlar, uzayda ilk kez ızgara yiyecekler hazırladı.

UZAYDA İLK IZGARA KEYFİ

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Astronot Merkezi, Şıncou-20 ve Şıncou-21 uzay mekiklerinin taşıdığı taykonot ekibinin yörüngede yemek yaptığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, taykonotların uzay istasyonuna kurulan özel bir fırınla tavuk kanadı ve et pişirdiği anlar yer aldı.

FIRININ ÖZELLİĞİ: DUMANSIZ PİŞİRME

Çin Uzay İstasyonu yetkilileri, bu özel fırının taykonotların yörüngedeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirildiğini belirtti. Yetkililer, fırının dumansız pişirme özelliği sayesinde uzay istasyonu standartlarına uygun olarak çalıştığını ve herhangi bir risk oluşturmadığını ifade etti.

MENÜDE 190'DAN FAZLA ÇEŞİT

Yetkililer, bu teknolojik gelişmeyle birlikte yörüngedeki yiyecek çeşitliliğinin 190'ın üzerine çıkarıldığını kaydetti. Artık taykonotlar, taze sebze, kek gibi ürünlerin yanı sıra, taze pişirilmiş et ürünlerini de tüketebiliyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler, Çin'in uzay çalışmalarındaki ilerlemesinin bir yansıması olarak yorumlandı.