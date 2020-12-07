  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çinli Sinovac Biotech şirketine, geliştirdiği aşı için 515 milyon dolarlık fon
Aktüel

Çinli Sinovac Biotech şirketine, geliştirdiği aşı için 515 milyon dolarlık fon

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:38:13 -
Çinli Sinovac Biotech şirketine, geliştirdiği aşı için 515 milyon dolarlık fon

ANKARA (AA) - Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech, geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretim kapasitesinin artırılması için Çinli bir şirketten 515 milyon dolarlık fon aldığını duyurdu.

Sinovac Biotech'in Başkanı Veydong Yin yaptığı açıklamada, "Asya ve Latin Amerika'daki klinik denemelerde önemli bir aşamaya ulaşan Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın geliştirilmesinde büyük ilerleme kaydettik." dedi.

Sino Biopharmaceutical'dan 515 milyon dolarlık fon aldıklarını kaydeden Veydong Yin, böylece aşının üretim kapasitesinin iki katına çıkacağını belirtti.

Sinovac'ın yıllık 300 milyon doz aşı üretmeyi planladığı ifade edildi. Şirketin, 2020'nin sonunda ikinci bir tesisin devreye girmesiyle üretim kapasitesini yıllık 600 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac da 3'üncü aşama klinik denemelerine başlanan aşı adayları arasında bulunuyor.

Çin hükümeti, 22 Temmuz'da 1'inci ve 2'nci aşama denemelerde etkinliği kanıtlanan ve ciddi bir yan etkiye rastlanmayan aşı adayının acil durum kullanımına izin vermişti.

Formülünde virüsün etkisizleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşı adayı için 21 Temmuz'da Brezilya'da, 11 Ağustos'ta Endonezya'da 3'üncü aşama klinik denemelere başlanmıştı. 3'üncü aşama denemeler kapsamında 17 Eylül'de insanlar üzerinde test edilmeye başlanan Coronavac, "Türkiye'de denenen ilk Kovid-19 aşısı" oldu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a
Medya

Erdoğan'a "Yanında kim kaldı?" diyen Ali Babacan'a anlamlı cevap: Ben buradayım!

23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde uzun yıllar danış..
Gündem

"Hasan Mezarcı hayatını kaybetti" iddiası

Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. 28 Şubat sonrası işkenceler nedeniyle akli dengesi bozulmuşt..
CHP'de lağım patladı! Karısının yanında cinsel saldırı
Gündem

CHP'de lağım patladı! Karısının yanında cinsel saldırı

CHP'de art arda taciz skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor. Skandalın son adresi ise CHP Şişli Belediyesi oldu. Şişli Belediyesi eski Baş..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay