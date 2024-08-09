Çinli markalardan olan MG’nin ana şirketi SAIC 2 milyon satış rakamına ulaştı!

Çin’in en büyük otomobil üreticilerinden biri olan SAIC, global satış performansını artırmayı başardı. 2024 yılının ilk yarısına ait sonuçlarını paylaşan otomotiv devi; Büyüme Getiren Yeni Üçlü olarak isimlendirdiği; kendi markaları, yeni enerji araçları (NEV) ve yurt dışı pazarlarından oluşan üç büyük stratejik alana odaklanarak performansıyla gücüne güç kattı.

Şirketin kendi markalarına ait satışları, şirketin satışlarının yüzde 59’unu oluşturarak 1,26 milyon adede, yeni enerjili araç (NEV) satışları yıllık yüzde 29,5 artışla 522 bin adede ve yurt dışı pazarlara yapılan satışlar yıllık yüzde 13,9 artışla 554 bin adede ulaştı. Büyüme Getiren Yeni Üçlü ile yüksek bir ivme yakalayan SAIC; ortak girişimlerden kendine ait markalara, fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara ve iç pazardan yurt dışı pazarlara yönelerek başarılı yeni kalkınma modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

2018 yılından bu yana SAIC’in yıllık yeni enerjili araç (NEV) satışları 142 bin adetten 1,12 milyona yükseldi. 7 katlık artışa işaret eden bu satış sonuçlarıyla SAIC, global yeni enerjili araç (NEV) satışlarında en üst sıralarda yer aldı. SAIC’in yurt dışı pazarlarına yapılan yıllık satışları 277 bin adetten 1,2 milyon adede yükselerek üç kattan fazla arttı. Ayrıca şirket, yurt dışı satışlarında Çinli otomobil şirketleri arasında en üst sıradaki yerini korudu ve kendine ait markaların satış oranı SAIC’in toplam satışlarının yarısından fazlasını aşarak yüzde 39,5’ten yüzde 55,3’e yükseldiği açıklandı.

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HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BÜYÜK ATILIM YAPTI

SAIC’in 2024 Ocak-Haziran dönemindeki yeni enerjili araç (NEV) satışları yıllık yüzde 29,5 artışla 522 bin adede ulaştı. SAIC IM Motors, haziran ayında 6 bin adedin üzerinde satarak yeni yükselen markalarının en üst ligine yükseldi. Yılın ilk yarısındaki toplam satışları yıllık yüzde 135 artışla 22 bin adede ulaştı. SAIC’in binek araç satışları ise yılın ilk yarısında 128 bin adede ulaşarak büyümeye devam etti. SAIC Volkswagen, fosil yakıtlı araçlardaki pazar payını korurken, hibrit ve elektrikli araçlarda da büyük bir atılım yapıldı.

Ocak-Haziran döneminde, hibrit ve elektrikli araç satışları yıllık yüzde 48 artarak 57 bin adede ulaştı. SAIC-GM ise hibrit ve elektrikli araç satışlarında yüzde 85,1’lik bir artışla 47 bin adedi geçti. SAIC çatısı altında yer alan Roewe ve MG markaları, Çin’de “Süper Güvenlikli Batarya Taahhüdü” sürecini başlattı. Bu taahhüt, endüstrinin en yüksek güvenlik standardını temsil ediyor.

SAIC’in Ocak-Haziran döneminde yurt dışı pazarlarına yaptığı satışlar yıllık yüzde 13,9 artışla 554 bin adede ulaştı. Şirket böylece Çinli otomobil şirketleri arasında liderliğini sürdürdü. SAIC’in MG markası, Avrupa pazarında Tesla’yı geçerek en çok satılan ilk 20 marka arasına girdi. Aynı zamanda marka, Avrupa’da birçok önemli markanın bir önceki seneye kıyasla satışlarının düştüğü 2024 ilk yarıyılında satışlarını en çok artıran ilk 3 markadan biri oldu. Kızıldeniz Krizi ve AB’nin bu yılın başından itibaren uyguladığı anti-sübvansiyon tarifelerinin etkisine rağmen, MG markasının Avrupa pazarındaki satışları Ocak-Haziran döneminde 120 bin adedin üzerinde gerçekleşti.

ORTAK TEKNOLOJİK İNOVASYON

Tüm dünyada otomotiv endüstrisi elektrikliye ve akıllı araç çağına doğru hızla ilerlerken ve Çin’in yeni enerji araçları (NEV) dünyasındaki yükselişiyle birlikte Çin’in otomotiv endüstrisindeki ortak girişimler ve iş birlikleri “ortak teknolojik inovasyon” yaklaşımına dönüştü. Dünyadaki en ileri akıllı elektrikli teknolojilerini elinde tutan SAIC, “teknolojik güçlenme” elde etmek için ortaklarıyla iş birliği anlaşmaları imzaladığı açıklandı.

VOLKSWAGEN İLE YENİ ANLAŞMA İMZALADI

Bu anlaşmalar kapsamında; geçtiğimiz mayısta Audi için birden fazla üst seviye akıllı yeni enerjili araç (NEV) ve Gelişmiş Dijital Platformu Audi ile birlikte geliştirmek üzere iş ortaklığı oluşturdu. Geçtiğimiz haziranda ise 40 senedir ortaklığını sürdürdüğü Volkswagen ile ortaklaşa üç adet şarj edilebilir hibrit model ve iki tamamen elektrikli model geliştirmek üzere yeni bir ürün teknolojisi için iş birliği anlaşması imzaladı.

Kaynak: sanayigazetesi