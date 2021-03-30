Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin

Çin'in iki Kanada vatandaşını casusluk suçlamasıyla gözaltına aldığı için iki ülke arasında yaşanan kriz büyüyor. İki ülke arasındaki diplomatik krizden Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu sorumlu tutan Çin'in Rio de Janeiro Başkonsolosu Li Yang, Kanada Trudeau'nun Pekin ile "dostane ilişkileri mahvettiğini" ifade etti.

"ABD'nin koşan köpeği"

Yang, Twitter paylaşımında "Çocuk, senin en büyük başarın Çin ile Kanada arasındaki dostane ilişkileri mahvetmek ve Kanada'yı ABD'nin koşan köpeğine çevirmek oldu" ifadelerini kullandı.