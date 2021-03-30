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Dünya Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin
Dünya

Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin

Çin'in Kanada vatandaşlarını casusluk suçlamasıyla gözaltına almasının ardından iki ülke arasında yaşanan krizi daha da derinleştirecek bir açıklama geldi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu hedef alan Çinli bir diplomat, "Çocuk, senin en büyük başarın Çin ile Kanada arasındaki dostane ilişkileri mahvetmek ve Kanada'yı ABD'nin koşan köpeğine çevirmek oldu" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 17:36:00 -
Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin

Çin'in iki Kanada vatandaşını casusluk suçlamasıyla gözaltına aldığı için iki ülke arasında yaşanan kriz büyüyor. İki ülke arasındaki diplomatik krizden Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu sorumlu tutan Çin'in Rio de Janeiro Başkonsolosu Li Yang, Kanada Trudeau'nun Pekin ile "dostane ilişkileri mahvettiğini" ifade etti.

"ABD'nin koşan köpeği"

Yang, Twitter paylaşımında "Çocuk, senin en büyük başarın Çin ile Kanada arasındaki dostane ilişkileri mahvetmek ve Kanada'yı ABD'nin koşan köpeğine çevirmek oldu" ifadelerini kullandı.

 

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