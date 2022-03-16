Çinli çocuklar Türk el sanatlarını öğreniyor
Beijing Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) çatısı altında el sanatları kursu kapsamında mart ayı içinde açılan “Mavi Element” ahşap boyama atölyesi iki ayrı seans şeklinde düzenlendi. “Mavi Element” boyama atölyesinde şeftali ağacından özel kestirilmiş tahta parçalarına Türk halk kültüründe yaygın olarak görülen nazar boncuğu motifi nakşediliyor.
YENİ AKİT ANKARA
Her yaş grubuna yönelik gerçekleştirilen atölye çalışmalarına en çok ilgiyi özellikle hafta sonları ilköğretim çağındaki çocuklar ve ebeveynleri gösteriyor. Çinliler arasında şeftali ağacından kesilen tahta parçalarının özellikle küçükleri nazardan koruduğuna dair bir inanış var. Benzer iki halk kültürünün ilginç bir etkileşimini ortaya koyan söz konusu boyama çalışması sırasında tüm katılımcılara Türkiye ve Türk kültürü hakkında merak ettikleri unsurlarla ilgili bilgiler verildi.