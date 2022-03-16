Çinli çocuklar Türk el sanatlarını öğreniyor

YENİ AKİT ANKARA

Her yaş grubuna yönelik gerçekleştirilen atölye çalışmalarına en çok ilgiyi özellikle hafta sonları ilköğretim çağındaki çocuklar ve ebeveynleri gösteriyor. Çinliler arasında şeftali ağacından kesilen tahta parçalarının özellikle küçükleri nazardan koruduğuna dair bir inanış var. Benzer iki halk kültürünün ilginç bir etkileşimini ortaya koyan söz konusu boyama çalışması sırasında tüm katılımcılara Türkiye ve Türk kültürü hakkında merak ettikleri unsurlarla ilgili bilgiler verildi.