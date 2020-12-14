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Aktüel Çin’in Yangzı Nehri'nde iki gemi çarpıştı: 3 ölü
Aktüel

Çin’in Yangzı Nehri'nde iki gemi çarpıştı: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:22:21 -
Çin’in Yangzı Nehri'nde iki gemi çarpıştı: 3 ölü

ANKARA (AA) - Çin’in Şanghay şehrinden geçen Yangzı Nehri’nde iki geminin çarpıştığı, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.​​​​​​​

China Daily gazetesinin haberine göre, "Oceana" ve "Xinqisheng 69" adlı iki konteyner gemisi, Şanghay'ın kuzeyinde, nehrin Doğu Çin Denizi'ne döküldüğü bölgede çarpıştı.

165 metre uzunluğunda, 650 konteyner taşıyan Xinqisheng 69 gemisi, kazanın ardından alabora olarak battı.

Kurtarma ekipleri 16 kişilik mürettebattan 8’ini kurtarırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.


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