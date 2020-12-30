Çin'in Şıncın kentinde yargılanan 10 Hong Konglu muhalife 3 yıla kadar hapis

ANKARA (AA) - Çin'in Şıncın kentinde hakim karşısına çıkan Hong Konglu 10 muhalife 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verildi.

Şıncın'daki Yantian Bölge Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ağustosta Hong Kong'dan Tayvan'a geçerken Çin güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alınan 10 muhalif ismin davası karara bağlandı.

Duruşmada sanıkların sınırı yasa dışı geçtiği ve Çin ana karasının sularına yasa dışı yollardan girdiği belirtilerek, 10 isimden Andy Li Yu-hin, Cheng Tsz-ho, Cheung Chun-fu, Cheung Ming-yu, Yim Man-him, Lee Tsz-yin, Kwok Tsz-lun ve Wong Wai-yin'e 7'şer ay hapis cezası ve 10 bin yuan (yaklaşık 1530 dolar) para cezası verildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği kaydedilen Tang Kai-yin'e 3 yıl, Quinn Moon'a 2 yıl hapis cezası ile sırasıyla 20 bin (yaklaşık 3 bin 66 dolar) ve 15 bin yuan ( yaklaşık 2 bin 297 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Hong Kong'da haziranda yürürlüğe giren ulusal güvenlik kanunu sonrası ağustosta Tayvan'a sürat teknesiyle geçmeye çalışan 12 kişi Çin güvenlik ekiplerince yakalanmıştı. Bu kişilerden 10'una 16 Aralık'ta dava açılırken, 2'sine yaşları reşit olmadığı için dava açılmamıştı.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği 28 Aralıkta 12 Hong Konglunun serbest bırakılması talep etmişti.

Çin Dışişleri Bakanılğı Sözcüsü Cao Licien de aynı yaptığı açıklamada ABD tarafının ilgili talebiyle "gerçekleri görmezden geldiğini, doğru ve yanlışı karıştırdığını" ve söz konusu kişilerin dosyasının yargılama sürecinde olduğunu belirtmişti.

- Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 30 Haziran’da yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.