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Dünya Çin'in otomotiv firması iflas etti: Yıllık binlerce elektrikli araç üretti! Hükümetin mahkemesi her şeyi kabul etti!
Dünya

Çin'in otomotiv firması iflas etti: Yıllık binlerce elektrikli araç üretti! Hükümetin mahkemesi her şeyi kabul etti!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 18:20:00 - 2023-10-16 18:28:11
Çin'in otomotiv firması iflas etti: Yıllık binlerce elektrikli araç üretti! Hükümetin mahkemesi her şeyi kabul etti!

Çin merkezli WM Motors, iflas başvurusunda bulunurken yeni detaylar bildirildi! Sektöre 2015 yılında katıldıktan sonra 4.0 endüstrisine geçmeyi başaran ve yıllık 100 bin araç üretme kapasitesine sahip olan Çin merkezli WM Motors, iflas başvurusunda bulundu.

Otomotiv sektöründe maliyetlerin artışı ve hammadde bulmanın zorluğu çoğu şirketi zorlamaya devam ediyor. ABD ve Avrupa'da bu yıl içerisinde bazı otomotiv şirketleri iflas ettiğini açıklamıştı. Son olarak yine ABD'de de 30 bin işçinin çalıştığı Yellow kargo şirketi kapatmak zorunda kalmıştı. Fiyat dalgalanmalarının bir türlü rayına oturtulmaması ve maliyetlerin azaltılmamasının ardından ünlü EV üretici WM Motors da yeniden yapılandırma ismi altında iflas ettiğini açıkladı.

MAHKEME İFLASI KABUL ETTİ

Reuters.com'da yer alan habere göre; Çinli elektrikli araç girişimi WM Motor, ön yeniden yapılandırma süreci için başvuruda bulunduğunu ve bunun, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki fiyat rekabeti kızışırken Çin'in elektrikli araç üreticileri arasında ümit verici bir öne çıkmanın sona erdiğine işaret ettiğini söyledi.
Şirket, Salı günü resmi Weibo hesabında yayınlanan bir bildiride, "WM Motor'un planlanan yeniden yapılanması, yeniden doğuşunu gerçekleştirmek için dünyanın dört bir yanından stratejik yatırımcıları tanıtacak" dedi ve Şangay'daki bir mahkemenin şirketin Ekim ayındaki ön yapılandırma başvurusunu kabul ettiğini ekledi.


FİYAT DALGALANMALARI İKİLEM YARATTI

hakimiyet'comun aktardığı yeni detaylarda: Otomobil üreticisi, salgının etkisi, sermaye piyasasındaki durgunluk, hammaddelerdeki büyük fiyat dalgalanmaları ve operasyonlar ve geliştirme için gereken sermayenin elde edilmesindeki aksaklıklar nedeniyle son yıllarda operasyonel bir ikilemde kaldığını söyledi.

ABD'de listelenen ikinci el otomobil satıcısı Kaixin Auto Holdings (K640.F), Eylül ayında sorunlu EV üreticisiyle bağlayıcı olmayan bir satın alma ön protokolü açıklamıştı.
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Anlaşma, WM Motor'un Hong Kong'da listelenen Apollo Future Mobility ile ters devralma yoluyla arka kapı listelemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.

 

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